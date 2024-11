El ex quarterback de los New York Giants, Daniel Jones, firmó un contrato con los Minnesota Vikings, informó a la agencia de noticias The Associated Press una persona al tanto de la decisión del jugador de la NFL.

Jones se unirá al equipo de prácticas de Minnesota menos de una semana después de que los Giants dieron de baja a la sexta selección del draft de la NFL en 2019, según la persona que habló con la AP bajo condición de anonimato porque el acuerdo aún no ha sido finalizado.

El marsical de campo se une a Nick Mullens y Brett Rypien en el grupo de quarterbacks de campo de Minnesota. El novato J.J. McCarthy, quien fue tomado en la primera ronda, se perdió la temporada tras operarse la rodilla y se sometió a un segundo procedimiento a principios de este mes.

Jones tuvo un récord de 24-44-1 como titular en Nueva York. Su mejor temporada fue en 2022, cuando los Giants lograron una marca de 9-7-1 y vencieron a Minnesota de visita en la primera ronda de los playoffs de la NFL.

Daniel Jones completó apenas el 63% de sus pases con ocho touchdowns y siete intercepciones esta temporada.

¿Cómo van los Vikings en la NFL?

Los Vikings marchan en el segundo lugar del Norte de la NFC con un balance de nueve juegos ganados y dos perdidos , están a la caza del líder Detroit Lions, en cuya campaña hay diez victorias y una derrota. En la semana 13 de la temporada, Minnesota recibirá este domingo a Arizona Cardinals.

