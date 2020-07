NBA avala mensajes de protesta en sus jerseys

El deporte estadounidense regresará en un contexto social sin precedentes que incluye una lucha antirracista, a la que el mejor baloncesto del mundo no será ajeno. Según reporta The Undefeated, de ESPN, la NBA y su Asociación de Jugadores han alcanzado un acuerdo sobre los mensajes de protesta que podrán ser desplegados en sus uniformes.

El 30 de julio, en Orlando, se reanudará la temporada 2020-2021 y, como nunca antes, los jugadores tendrán permitido portar frases en la parte trasera de sus jerseys.

Los elementos de los 22 equipos que siguen con vida recibieron un correo electrónico donde fueron informados de las citas que podrán lucir. Son estas:

Black Lives Matter (las vidas negras importan); Say Their Names (digan sus nombres); Vote (vota); I Can't Breathe (no puedo respirar); Justice (justicia); Peace (paz); Equality (igualdad); Freedom (libertad); Enough (suficiente); Power to the People (poder al pueblo); Justice Now (justicia ahora); Say Her Name (di su nombre).

Sí Se Puede -sí, en español-; Liberation (liberación); See Us (véanos); Hear Us (óiganos); Respect Us (respétenos); Love Us (ámenos); Listen (escucha); Listen to Us (escúchenos); Stand Up (levántate); Ally (aliado); Anti-Racist (antirracista); I Am A Man (soy un hombre); Speak Up (levanta la voz); How Many More (cuántos más); Group Economics (economía grupal); Education Reform (reforma educativa); and Mentor (mentor).

Durante los primeros cuatro días, los mensajes sociales deberán sustituir el estampado de sus nombres. Si después deciden continuar, podrán hacerlo, pero su nombre o apellido aparecerá en la parte de abajo.

En la semana, se determinó que los jugadores no portarán la identidad de personas que fallecieron por brutalidad policial o por motivos de racismo, para evitar ofender a sus cercanos.

AJ