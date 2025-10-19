Este domingo 19 de octubre, las Selecciones Sub-20 de Argentina y Marruecos se enfrentarán en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, Chile, para disputar la Final de la Copa Mundial Sub-20 2025.

Marruecos fue el primero en lograr el pase a la Final de este evento deportivo después de vencer a Francia 5-4 en penales, tras empatar 1-1 en Valparaíso.

Después, Colombia se quedó fuera de la clausura de este certamen deportivo después de perder 1-0 contra Argentina —escuadra que dejó fuera del campeonato a la Selección Mexicana— por su mal desempeño durante el segundo tiempo en el Estadio Nacional de Santiago.

Tras estos enfrentamientos, al final sobrevivieron las escuadras nacionales de los Leones del Atlas y los albicelestes, quienes se enfrentarán este domingo a las 17:00 horas, tiempo del centro de México, para definir al ganador de la Copa Mundial Sub-20 2025.

Final Argentina vs Marruecos, ¿Quién ganará el partido según al IA?

Este día, pre pedimos a la Inteligencia Artificial (IA) que, basada en estadísticas y datos de casas de apuestas, predijera quién sería el equipo ganador de esta competencia deportiva que se celebra en Chile. Esta fue su respuesta:

Basándome en las estadísticas y el rendimiento en el torneo, el pronóstico se inclina a favor de Argentina Sub-20.

Aquí tienes un desglose estadístico para el pronóstico:

Desempeño histórico y prestigio

Argentina se posiciona como el máximo ganador histórico, es la selección más laureada en la historia del Mundial Sub-20, con 6 títulos . Este antecedente crea una mentalidad ganadora y una experiencia en finales que Marruecos no posee, pues es la primera vez que los Leones del Atlas llegan a la final de este torneo, lo que ya es un logro histórico, pero la inexperiencia en esta instancia puede ser un factor.

Factor de apuestas

Las casas de apuestas, que basan sus cuotas en análisis estadísticos y de mercado, también colocan a la Selección de Argentina Sub-20 como la favorita para ganar el partido en el tiempo reglamentario.

Conclusión

El pronóstico basado en la solidez, la experiencia histórica y el rendimiento impecable en el torneo actual (6 victorias consecutivas en tiempo reglamentario con un gran balance de goles) sugiere que Argentina Sub-20 es el equipo con mayor probabilidad estadística de ganar la Copa Mundial Sub-20 2025.

Sin embargo, en una final de un Mundial, la motivación de Marruecos por conseguir su primer título y su disciplina táctica (demostrada al eliminar a equipos como Francia y Estados Unidos) son factores que no deben subestimarse y hacen que el partido sea impredecible.

Con información de ESPN y Gemini.

