La gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, informó que Tijuana fue oficialmente seleccionada como campo base de entrenamiento para una de las selecciones que participarán en la Copa Mundial de Futbol 2026.

Con esta distinción, Baja California se consolida como un referente internacional en conectividad, infraestructura y hospitalidad, al convertirse en anfitriona de un equipo mundialista que se preparará en territorio bajacaliforniano rumbo al máximo evento de la FIFA, consideró.

"Gracias al trabajo conjunto con el gobierno de México, Baja California será el hogar de selecciones de todo el mundo para su preparación previa rumbo a la fiesta más grande del futbol mundial… Welcome to Baja", expresó la mandataria estatal.

La gobernadora comentó que se efectuó un análisis de las posibles sedes de entrenamiento, y la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA) seleccionó el Centro Xoloitzcuintle, en Tijuana, como espacio oficial donde deportistas de élite mundial realizarán su preparación rumbo a la Copa del Mundo.

Además, afirmó que Tijuana fue elegida por su ubicación estratégica, su infraestructura de primer nivel y su vibrante identidad fronteriza, que simboliza la unión entre dos naciones.

La ciudad cuenta con el único aeropuerto internacional con conexión directa a Estados Unidos, a través del Cross Border Xpress (CBX), además de una amplia red hotelera y servicios turísticos con estándares internacionales.

Esta decisión coloca a Baja California como un punto estratégico en la organización del Mundial 2026, ya que desde Tijuana se puede acceder fácilmente a las tres ciudades sede en México —Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey—, así como a múltiples sedes en el sur de Estados Unidos.

Con este anuncio, Baja California suma una nueva buena noticia para el turismo, fortaleciendo la proyección internacional del estado después de que Mexicali fuera sede de la Serie del Caribe, y Playas de Rosarito del Tianguis Turístico, dos eventos que consolidaron a la región como un destino estratégico para el deporte y la promoción de México ante el mundo.

