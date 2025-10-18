México cae ante Corea del Norte en su debut del Mundial Sub-17 Femenil

La Selección Mexicana tuvo un amargo debut en el Mundial Sub-17 Femenil al caer 2-0 ante Corea del Norte, actual y máxima campeona del certamen. En un encuentro donde las asiáticas impusieron su jerarquía sin necesidad de un esfuerzo mayor, el Tricolor fue incapaz de sacudirse el dominio rival, y las desatenciones defensivas terminaron por costarle muy caro.

México mostró escasos momentos de lucidez en los que intentó presionar a las norcoreanas. Sin embargo, estos no fueron suficientes para superar el sólido parado defensivo, ni tampoco a la arquera Son-Gyong Kim, quien resolvió con gran autoridad cada uno de los escasos arribos que generó el combinado tricolor.

Mientras que, Corea del Norte se aprovechó del nerviosismo de México en el primer tiempo para resolver el partido sin inconvenientes. Apenas al minuto 3’, en una jugada de tres toques, Jong-Hyang Yu se llevó con facilidad a la zaga mexicana para sacar un disparo potente y mandar a guardar el esférico al fondo de las redes.

Casi a la media hora del compromiso, el conjunto rojo volvió a demostrar contundencia, luego de encontrar un espacio en la línea defensiva de México, y Wom-Sim Kim ganó la marca para definir frente a la portera Valentina Murrieta y poner el segundo de la noche que fue fulminante para las mexicanas.

Forzadas a corregir los errores y ajustar sus líneas, el director técnico Miguel Gamero realizó modificaciones para la parte complementaria que le ayudaron a México a contener a la ofensiva norcoreana. No obstante, el Tri continuó siendo inoperante al ataque y apenas registró tres disparos a portería, mismos que no representaron una amenaza en el arco de las oponentes.

Con el camino apenas iniciado, la Selección Mexicana deberá levantarse rápidamente de esta caída y encarar su siguiente compromiso contra Países Bajos, el cual se disputará el martes 21 de octubre a las 13:00 horas, partido clave en las aspiraciones de las mexicanas porque otra derrota significaría despedirse prematuramente de la competencia.

SV