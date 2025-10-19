La vuelta inicial de Max Verstappen en la Q3 fue suficiente para asegurarle la pole position (primera posición en la parrilla de salida de una carrera) para el Gran Premio de Estados Unidos que celebrará su Carrera este 19 de octubre en el Circuito de las Américas, Texas, en punto de las 13:00 horas, tiempo del centro de México.

Tras marcar el ritmo en la Q1 y la Q2, Verstappen pareció mantener esa tendencia al ser el más rápido en las primeras vueltas de la Q3 con un tiempo de 1:32.510; su tiempo lo situó 0.291 segundos por delante de su rival más cercano, Lando Norris, en segundo lugar. El piloto de McLaren quedó solo 6 milésimas por delante de Charles Leclerc, de Ferrari, en tercer lugar, mientras que George Russell, de Mercedes, se ubicó cuarto.

¿Quién ganará la Final del Gran Premio de Estados Unidos?

Este día le preguntamos a la Inteligencia Artificial (IA), basada en estadísticas y datos de las casas de apuestas, quién sería el piloto ganador del Gran Premio de Estados Unidos este 19 de octubre. Esta fue su respuesta:

Basándome en las estadísticas recientes, el pronóstico más fuerte se inclina por Max Verstappen (Red Bull).

Aquí está el desglose estadístico clave para esta predicción:

Posición de salida (Pole Position)

Max Verstappen sale en la P1. En el Circuito de las Américas, la pole position no garantiza la victoria, sin embargo, en un circuito con una primera curva complicada (la subida a la Curva 1), salir primero le da a Verstappen la mejor oportunidad para defender su posición en el inicio.

Rendimiento reciente

Verstappen dominó la Clasificación : el holandés aseguró la pole con un margen claro sobre su rival más cercano.

: el holandés aseguró la con un margen claro sobre su rival más cercano. Verstappen ganó la Carrera al Sprint : este resultado confirmó que el Red Bull tiene un excelente ritmo de carrera en el Circuito de las Américas, incluso con una alta carga de combustible y degradación de neumáticos.

Pronóstico

La estadística dominante es la combinación de pole position y la victoria en la Carrera Sprint. El coche de Red Bull, junto con la habilidad de Max Verstappen para gestionar el ritmo y los neumáticos, lo convierten en el claro favorito.

La amenaza principal del piloto favorito es Lando Norris, saliendo en P2: es la principal alternativa si Verstappen tiene un mal inicio o si la estrategia y la gestión de neumáticos de McLaren son superiores en la carrera de fondo.

Con información de Fórmula 1.

