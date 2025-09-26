México busca hacer historia en el Mundial Sub 20 de Chile ante gigantes del futbol

Este sábado 27 de septiembre dará inicio el Mundial Sub 20 en Chile, certamen que se prolongará hasta el 19 de octubre y que promete grandes emociones, tanto por la calidad de las selecciones participantes como por la incorporación de novedades tecnológicas.

Para México, este torneo representa una gran oportunidad de mostrar a una de sus generaciones más talentosas en los últimos tiempos, con jugadores como Gilberto Mora, Obed Vargas, Elías Montiel y Hugo Camberos, quienes han destacado por su calidad y proyección internacional.

El Tricolor buscará superar sus mejores actuaciones históricas. En 1977, cuando se llevó a cabo la primera edición de la competencia, y México se quedó con el subcampeonato tras caer en la final ante la Unión Soviética, y el tercer lugar de 2011, donde firmó una participación memorable.

Sin embargo, el camino no será sencillo. El sorteo colocó a México en el sector C, considerado el grupo de la muerte, junto con Brasil, España y Marruecos, selecciones con gran tradición y talento en fuerzas básicas. El debut del equipo nacional será el domingo 28 de septiembre ante Brasil a las 17:00 horas, en un duelo que ya genera gran expectación.

El torneo también garantiza un nuevo monarca, ya que Uruguay, campeón de la edición 2023, no logró clasificarse. La historia coloca a Argentina como el máximo ganador con seis títulos, seguido muy de cerca por Brasil, que presume cinco coronas.

Además, esta edición marcará un hito con la introducción de la “tarjeta verde”, herramienta inédita que permitirá a los directores técnicos solicitar la revisión en el VAR de jugadas polémicas como penales, fueras de lugar o posibles expulsiones. Con ello, la FIFA busca mayor transparencia y justicia en las decisiones arbitrales.

Con un grupo de jóvenes promesas y un reto mayúsculo en el horizonte, la Selección Mexicana Sub 20 se prepara para demostrar que tiene con qué competir en la élite mundial del futbol juvenil.

Calendario de juegos del Tricolor

Domingo 28 de septiembre

Brasil vs México | 17:00 horas

España vs México | 14:00 horas

México vs Marruecos | 14:00 horas

Lista de convocados para el Mundial Sub-20

• Porteros: Pablo Lara (Pumas), Emmanuel Ochoa (Cruz Azul) y Juan Liceaga (Tapatío).

• Defensas: Everardo López (Toluca), Jaziel Mendoza (Cruz Azul), Diego Ochoa (FC Juárez), Rodrigo Pachuca (Puebla) y César Bustos (Rayados).

• Medios: Diego Sánchez (Tigres), Obed Vargas (Seattle Sounders), César Garza (Dundee), Iker Fimbres (Rayados), Elías Montiel (Pachuca), Alexéi Domínguez (Pachuca) y Amaury Morales (Cruz Azul).

• Delanteros: Yael Padilla (Chivas), Gilberto Mora (Tijuana), Oswaldo Virgen (Toluca), Mateo Levy (Cruz Azul), Tahiel Jiménez (Santos Laguna) y Hugo Camberos (Chivas)

• Director técnico: Eduardo Arce.

