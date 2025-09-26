Una nueva temporada de la Liga Mexicana del Pacífico (LMP) se avecina y con ello, la posibilidad de ver a distinguidos peloteros en territorio azteca. Aun sin tener una confirmación oficial, entre los nombres que se destacan están los de Randy Arozarena y Tirso Ornelas, así como el de Julio Urías quien, tras ser suspendido de la MLB por el caso de violencia doméstica que lo dejó fuera de Los Angeles Dodgers, podría tener una segunda oportunidad con Tomateros de Culiacán.

Para Salvador Escobar Cornejo, presidente de la LMP, toda la baraja de posibilidades que se está manejando con la intención de que jugadores reconocidos a nivel internacional lleguen al circuito invernal, es real. Por lo que, la LMP estaría teniendo la apertura para que Urías regrese al diamante de juego, pese a que su carrera se vio manchada por el antecedente de violencia. Sin embargo, Escobedo aseguró que, serán meticulosos al extenderle la mano para reivindicar su trayectoria deportiva.

"Todos los nombres que se están barajando son reales y posibles, pero todavía no puedo adelantar si sí van a suceder o no. Al final, siempre la dinámica de nuestra liga nos lleva a eso, a invitar a los jugadores. Con real, me refiero a que con toda seriedad se está abordando el que sí vengan y, por supuesto, que yo estaría contento de que así suceda, porque vienen a nutrir y aportarle al nivel de beisbol que tenemos y queremos acá".

"Incluso es real lo de Julio Urías. Lo mencioné en algún foro, este tema lo tomamos con seriedad, y sea quien venga, también tendremos que dar el cobijo y la atención como liga para esas segundas oportunidades. Nosotros somos promotores de dar segundas oportunidades y ayudar a que una persona pueda mejorar, fortalecerse y ser un mejor pelotero y un ejemplo para los nuevos peloteros y generaciones. Si llega a venir, platicaremos en ese momento de cómo la liga va a cobijar una decisión así, pero yo te diría, todos los peloteros vienen a sumar y aportar grandes cosas a la liga", manifestó el presidente.

Escobar, quien tomó la presidencia de la liga en abril pasado, reconoció que han sido meses de arduo trabajo en los que su principal intención ha sido crear una relación más cercana con el aficionado y posicionar a la LMP para ser un referente en el beisbol nacional.

"Siendo mi primera temporada, estoy un poco ansioso de que ya arranque todo esto que hemos estado preparando. Una de las grandes cosas es que regresamos a estar cercano al aficionado a través de los medios de comunicación y de plataformas con más opciones para que puedan disfrutar de nuestro beisbol. No solo nos podrán ver en México, sino también en Estados Unidos, Canadá, y toda Latinoamérica".

"Vamos a regresar a tener el lugar en el beisbol que merecemos y que siempre hemos tenido. El nivel de beisbol, yo creo que es de las de las cosas que más hemos cuidado. Quiero que el nivel siga siendo referente en el béisbol nacional y exportador de calidad. Me parece que es importante mantener y fortalecer el posicionamiento de un referente como lo es la liga de invierno" , finalizó Escobar.

OF