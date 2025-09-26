"Travieso" Arce afirma que Canelo Álvarez paraliza Las Vegas en cada presentación

En un episodio del proyecto "Un Round Más", que ofrece discusiones y entrevistas relacionadas con el mundo del boxeo, estuvo como invitado Jorge "Travieso" Arce, quien afirmó que Saúl "Canelo" Álvarez "paraliza Las Vegas" en cada presentación.En entrevista con Erik "Terrible" Morales, Arce fue cuestionado acerca de su percepción del boxeo actual. El exboxeador y figura reconocida del boxeo en México a nivel internacional destacó que "todo ha cambiado", ya que cuando era boxeador profesional las ceremonias de pesaje se llevaba a cabo el mismo día que se programaban los enfrentamientos y que el número de rounds había disminuido en los últimos años a solamente 12 cuando peleaban 15."El pesaje era el mismo día: me tocó pesarme a las 12 del día para pelear a las 9 de la noche. [...] Antes las peleas eran a 15 rounds, luego la redujeron a 12, y ahora son a 12, pero [pierden] como 2, entonces sí ha cambiado", compartió Arce."Travieso" Arce, como parte de las cosas que considera que han cambiado en el boxeo, destacó que le llena de orgullo ver a mexicanos triunfar en Estados Unidos, especialmente a Saúl Álvarez, quien, afirma el exboxeador, "paraliza Las Vegas"."Yo me siento orgulloso, y siempre lo he dicho, de que un mexicano, como Canelo Álvarez, o un mexicano como Luis Miguel, o como Carin León, o como Christian Nodal, paralicen Las Vegas. Cuando tú vas a Las Vegas, ves la cantidad de gente que se mueve para ir a ver una pelea del Canelo" dijo.El mexicano también aseveró que aunque a mucha gente no le gusta el estilo de pelea de Canelo o no está de acuerdo con la forma en la que se desarrolla profesionalmente en el mundo del boxeo, es innegable que Saúl Álvarez es un "monstruo" capaz de movilizar millonarios, empresarios y artistas de talla internacional hacia los recintos donde ofrece espectáculos sobre el ring. "Qué chido que un mexicano paralice Las Vegas."* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *FF