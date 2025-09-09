Rebecca Marino se presenta con victoria en el GDL Open 2025

La canadiense Rebecca Marino salió ganadora del duelo contra la italiana Martina Trevisan con autoridad, ya que logró adjudicarse la victoria tras vencerla 6-2 y 6-3 en un juego que duró 1 hora 16 minutos, por lo que se mantiene en la competencia del GDL Open AKRON 2025 WTA 500.

Trevisan, una conocida y populares entre los aficionados tapatíos, llegaba con la misión de recuperar terreno y sumar un triunfo que le permitiera avanzar en el abierto de Guadalajara. Sin embargo, se topó ante una contrincante que no estaba en posición de ceder ningún punto. Marino demostró un juego sumamente fluido y contundente para echar a una de las favoritas.

El enfrentamiento comenzó en situación de igualdad, y relativamente parejo. Pero, no pasó mucho tiempo para que Marino ejerciera un dominio casi asfixiante que llevó a Trevisan a perder dos saques. Mientras que, Rebecca tuvo servicios firmes que le permitieron acumular cuatro aces y quedarse con el primer set.

Para el siguiente capítulo, Marino llegó a presentar una superioridad de 0-4, dejando en evidencia a una Martina que parecía desconcentrada y sin herramientas que le permitieran sacudirse la superioridad de Rebecca. Finalmente, fue hasta el quinto game cuando pudo despertar al sacar provecho del servicio perdido de la canadiense.

Martina pudo acortar ventaja para poner el juego 5-3, pero la reacción no fue suficiente y Rebecca retomó su poderío para sumar otros siete aces que fueron fulminantes en su búsqueda de la victoria.

En la segunda ronda, Rebecca Marino estará midiéndose ante la alemana Tatjana Maria, quien venció a la turca Zeynep Sönmez más temprano en el segundo día de actividades del GDL Open 2025.

