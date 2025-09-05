La emoción por la Copa Mundial 2026 crece poco a poco y no solo en lo deportivo. Entre los aficionados también ha surgido la pregunta, ¿será puente el día de la inauguración del torneo?

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, decretó que el 11 de junio del próximo año será día de puente en la urbe. La decisión se tomó porque el Estadio Azteca será la sede inaugural del Mundial 2026, el tercero que recibe México en su historia. Con este anuncio, los capitalinos tendrán un día de descanso para presenciar el evento, que será un momento histórico para el futbol internacional.

Sin embargo, este día libre, hasta hoy, solo aplica para la CDMX. Han surgido preguntas entre los aficionados de otros lados, en particular, en Guadalajara y Monterrey, ciudades que también albergarán partidos de la justa, pues desean saber si también gozarán de un día libre para ver el evento musical y el primer partido que podría ser de la Selección Mexicana.

Este viernes 5 de septiembre, la Presidenta Claudia Sheinbaum fue cuestionada sobre el tema durante "La Mañanera del pueblo" en Palacio Nacional. La Mandataria federal señaló que aún se encuentran afinando los detalles de la organización y pidió a Gabriela Cuevas, representante de México en la coordinación del Mundial 2026, y a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, que en los próximos días presenten avances concretos.

Sheinbaum explicó que se trabaja de la mano con la FIFA para garantizar que los partidos puedan disfrutarse en espacios públicos, como el Zócalo de la Ciudad de México, mediante la instalación de pantallas gigantes. "Ha sido mucho trabajo organizativo. Vamos a buscar que aquí en el Zócalo estén pantallas, en coordinación con la FIFA, que tiene sus reglas" , afirmó.

Sobre la posibilidad de declarar día feriado el 11 de junio a nivel nacional, la Presidenta respondió que todavía no hay una decisión definitiva. "También lo anunciaríamos", dijo de forma breve al ser cuestionada sobre el tema.

De acuerdo con N+, para que este día sea considerado feriado oficial en todo el país, se necesita que la Presidencia emita un decreto y lo publique en el Diario Oficial de la Federación. Otra opción es que las autoridades estatales determinen aplicar la medida en sus territorios, tal como ya ocurrió en la capital del país.

Por ahora, lo único confirmado es que la Ciudad de México sí tendrá puente el 11 de junio de 2026. El resto deberá esperar a un anuncio formal para saber si también podrán disfrutar de un día libre con motivo de la inauguración del Mundial 2026.

