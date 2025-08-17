"Mudo" Aguirre no jugará por espacio de un mes por lesión

El Atlas recibió un duro golpe en su plantilla en este Apertura 2025, luego de confirmar la lesión de su delantero Eduardo “Mudo” Aguirre, quien estará fuera de actividad por aproximadamente un mes.

El atacante rojinegro sufrió una lesión muscular en el bíceps femoral derecho, lo que lo dejará marginado de los próximos compromisos y le impedirá participar en el duelo de este domingo frente a Querétaro, correspondiente a la Jornada 5 del torneo.

El propio club informó, mediante un comunicado oficial, que el tiempo estimado de recuperación será de entre tres y cuatro semanas, una noticia que llega en el peor momento para el atacante, pues estaba en plena lucha por ganarse un puesto en el once inicial dentro del nuevo proceso encabezado por Diego Cocca, quien recientemente regresó a la dirección técnica de los Zorros.

La ausencia de Aguirre representa un fuerte obstáculo en sus aspiraciones por consolidarse como referente ofensivo. Su capacidad para aportar movilidad y sacrificio en el frente de ataque había sido una de sus cartas de presentación en el arranque del certamen, pero ahora deberá esperar para retomar ritmo competitivo.

En lo inmediato, Cocca se verá obligado a modificar su esquema y confiar en otros elementos para cubrir la baja del “Mudo”. Mientras tanto, la afición rojinegra y el propio jugador tendrán que sobrellevar este mes de inactividad, que, sin duda, frena sus aspiraciones de consolidarse como titular indiscutible en la ofensiva atlista.

