Al conseguir únicamente tres puntos de 12 posibles en el inicio de su gestión al frente de Chivas, el director técnico argentino, Gabriel Milito, registra el segundo peor arranque de un entrenador en la era de Amaury Vergara al frente del Guadalajara.

El estratega argentino tuvo una pretemporada soñada al mantener el invicto durante siete juegos consecutivos; sin embargo, los buenos resultados previos al torneo no le han acompañado a sus dirigidos en la Liga MX, luego de que ha ganado un solo juego y registra tres derrotas de cuatro partidos disputados.

El Guadalajara amaneció este domingo en el antepenúltimo sitio de la clasificación general, por lo que hasta el momento la gestión de Milito con Chivas no ha brindado los resultados esperados por la afición rojiblanca, situación que ha generado un entorno negativo.

Con los números del técnico sudamericano en el presente campeonato, se convierte en el segundo peor arranque de un entrenador en la era de Amaury Vergara al frente del equipo, esto después de que supera con únicamente un punto el inicio que tuvo Gerardo Espinoza, quien registró únicamente dos unidades de 12 posibles en el Clausura 2025.

Detrás de Espinoza y Milito, se encuentran Óscar García y Marcelo Michel Leaño, quienes se mantenían con los peores números en el inicio de un estratega con Chivas, ambos con solo cuatro puntos en sus primeros cuatro encuentros.

Luis Fernando Tena y Fernando Gago consiguieron cinco puntos en sus primeros cuatro juegos con Chivas. Posteriormente, le siguen Arturo Ortega, Veljko Paunović y Víctor Manuel Vucetich, quienes tuvieron un inicio decente de su gestión al sumar siete unidades.

Por su parte, Ricardo Cadena sigue a la cabeza como el técnico con mejores números para el inicio de gestión de un director técnico con Chivas, luego de sumar un total de nueve unidades de 12 posibles.

Datos:

Gabriel Milito: 3 puntos de 12 posibles (3 derrotas y 1 victoria)

Gerardo Espinoza: 2 puntos de 12 posibles (2 Empates y 2 derrotas).

Óscar García: 4 puntos de 12 posibles (1 victoria, 1 empate y 2 derrotas).

Marcelo Michel Leaño: 4 puntos de 12 posibles (1 victoria, 1 empate y 2 derrotas).

Luis Fernando Tena: 5 puntos de 12 posibles (1 victoria, 2 empates y 1 derrota).

Fernando Gago: 5 puntos de 12 posibles (1 victoria, 2 empates y 1 derrota).

Arturo Ortega: 7 puntos de 12 posibles (2 victorias, 1 empates y 1 derrota).

Veljko Paunović: 7 puntos de 12 posibles (2 victorias, 1 empates y 1 derrota).

Víctor Manuel Vucetich: 7 puntos de 12 posibles (2 victorias, 1 empates y 1 derrota).

Ricardo Cadena: 9 puntos de 12 posibles (3 victorias, 0 empates y 1 derrota).

