Atlas visita a Querétaro en el segundo debut de Diego Cocca

El Estadio La Corregidora será el escenario de un duelo con múltiples ingredientes cuando este domingo, en punto de las 16:00 horas, los rojinegros del Atlas visiten a los Gallos Blancos de Querétaro, en actividad de la Jornada 5 del Apertura 2025.

La principal atención está puesta en el banquillo visitante. Diego Martín Cocca vivirá su segundo debut como director técnico del Atlas, luego de ser anunciado tras la renuncia de Gonzalo Pineda. El argentino, recordado por el histórico bicampeonato rojinegro en 2021-2022, vuelve con la misión de recomponer el rumbo de un equipo que apenas suma cuatro puntos en el torneo, con un rendimiento defensivo muy por debajo de lo esperado.

El partido, además, enfrenta a Cocca con un viejo conocido: Benjamín Mora. El hoy timonel de Querétaro fue justamente el técnico que asumió el banquillo rojinegro tras la primera salida del argentino en 2023, lo que le da un tinte especial a este enfrentamiento.

Más allá del aspecto deportivo, este choque carga con un historial marcado por la violencia en las tribunas y alrededores. Basta recordar el Clausura 2007, cuando Atlas mandó al descenso a Querétaro en el Estadio Jalisco, desatando enfrentamientos entre aficionados. El episodio más doloroso llegó en marzo de 2022, con la batalla campal en La Corregidora que derivó en sanciones ejemplares, la implementación del Fan ID y un cambio en los protocolos de seguridad de la Liga MX.

En lo futbolístico, el panorama luce más favorable para Atlas. Querétaro es actualmente el peor equipo del torneo, sin puntos en cuatro jornadas y con serias carencias en todas sus líneas. Los Gallos necesitan con urgencia sumar, sobre todo en casa, pero la presión sobre su plantel es cada vez mayor.

Por su parte, los Zorros llegan con cuatro unidades, sabiendo que una victoria los impulsaría en la tabla y daría un primer espaldarazo al regreso de Cocca. La prioridad del estratega será ajustar una zaga que ha recibido goles con facilidad y darle mayor contundencia a su ofensiva, encabezada por Eduardo Aguirre y Uros Durdevic.

La expectativa es alta en La Corregidora. Más allá de los antecedentes, se espera que el duelo transcurra en un ambiente controlado y con un marco futbolístico que permita centrarse en lo deportivo. Atlas busca renacer bajo el mando de Cocca; Querétaro, evitar hundirse aún más en el sótano.

SV