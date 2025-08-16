Chivas vs Atlas femenil: un duelo de orgullo en tiempos difíciles

Este domingo 17 de agosto a las 19:00 horas, el estadio Jalisco será testigo de una nueva edición del Clásico Tapatío femenil, un enfrentamiento que, aunque marcado por la rivalidad histórica entre Chivas y Atlas, llega envuelto en una atmósfera inusual, ya que ambos equipos atraviesan por uno de los momentos más complicados de la campaña.

Las rojiblancas y las rojinegras llegan a este partido con la moral tocada y lejos del nivel que suelen mostrar. Han acumulado tres jornadas consecutivas sin conocer la victoria, una sequía que pesa no sólo en la tabla de posiciones, sino también en sus aspiraciones en el torneo.

Por un lado, el Guadalajara se ubica en la octava posición 10 puntos, pero viene de caer ante Toluca por 2-1; mientras que, las académicas se sitúan en el décimo lugar con apenas 6 unidades y solo una victoria conseguida en lo que va del Apertura 2025.

Los últimos encuentros de las dos protagonistas han evidenciado una falta de chispa, desconexión en el ataque y dudas en la defensa, lo que ha provocado que el clásico de este semestre se vea, al menos en el papel, como uno de los más desalmados de los últimos años.

El coloso de la Calzada Independencia servirá como el escenario ideal para que ambos equipos busquen sacudirse la presión, reinventarse y, sobre todo, recobrar el orgullo perdido. Inmueble en el que el Rebaño no pierde desde 2019, acumulando siete visitas consecutivas sin que las académicas le puedan hacer daño, con cuatro victorias y tres empates.

Por si fuera poco, Atlas registra once ediciones del Clásico Tapatío al hilo sin poder ganar, puesto que Chivas ha mostrado un dominio absoluto, ocho triunfos y tres empates. La última vez que las rojinegras lograron imponerse ante su odiado rival fue en el Apertura 2020 por un resultado de 3-0.

Horario, fecha y transmisión

Domingo 17 de agosto

Atlas vs Chivas | 19:00 horas | Estadio Jalisco

Transmisión: Tubi

AO

