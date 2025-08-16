El partido Querétaro vs Atlas se jugará este domingo en el tercer día de actividades de la Jornada 5 (J5) del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX. Además del historial de rivalidad, se medirán dos equipos que buscan volver al camino de la victoria. En caso de que necesites los datos, te dejamos el horario, los canales para verlo en vivo y las estadísticas más recientes de ambos conjuntos.

Como parte del cierre de la quinta fecha del campeonato, Querétaro recibirán a los rojinegros, con la intención de no volver a perder.

Ambos equipos llegan provenientes de una derrota; Querétaro cayó ante las Águilas del América (0-1), mientras que Atlas ante los Tuzos del Pachuca (0-3).

Este enfrentamiento será otra oportunidad más para Gallos, que no ha sumado ni un solo punto en la Tabla General, en la cual, Atlas ya cuenta con 4 unidades; sin embargo, en cuanto al desempeño ningún equipo ha destacado en lo que va del torneo.

De acuerdo con autoridades de la entidad, para garantizar la seguridad de los aficionados, el encuentro contará con un operativo especial, por lo que las medidas a seguir por los asistentes se compartirán previo a la entrada.

El partido de la J5 del Apertura 2025 se disputará este domingo 17 de agosto a las 16:00 horas en el Estadio La Corregidora, en Querétaro. Los aficionados podrán seguir la transmisión en vivo a través de televisión por streaming.

Dónde ver EN VIVO el partido de J5 Querétaro vs Atlas

Fecha y hora: Domingo 17 de agosto, 16:00 horas

Domingo 17 de agosto, 16:00 horas Estadio: La Corregidora, Querétaro, Querétaro

La Corregidora, Querétaro, Querétaro Transmisión (canales para ver en vivo): Caliente TV, Tubi

*Con información de SUN

**Horarios del centro de México

***Sujeto a cambios de transmisión

