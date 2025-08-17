Mateo Chávez participó en el empate del AZ Alkmaar ante FC Volendam

El defensor mexicano Mateo Chávez vio actividad en el empate del AZ Alkmaar ante FC Volendam. El exjugador de Chivas ingresó de cambio en el segundo tiempo y registró 17 minutos en la visita de su equipo al Kras Stadion.

El futbolista surgido en las fuerzas básicas de Chivas ingresó de cambio al 74’ en lugar de Mees de Wit; aunque fue breve su actividad de este domingo, destacó en los duelos defensivos al registrar tres intercepciones, cinco de seis duelos ganados y cuatro barridas precisas por la banda izquierda.

El empate de este domingo inició al minuto siete, debido a un error en el sector defensivo, en donde el delantero de Volendam, Oehlers, sacó un disparo de volea que venció al portero del AZ. Diez minutos después, AZ Alkmaar consiguió el tanto del empate, en jugada colectiva que terminó con un centro de Mijnans e Ibrahim Sadiq apareció para colocar el 1 a 1.

Ya en la segunda mitad, el conjunto de Mateo Chávez se colocó al frente en el marcador. Kees Smit llegó a los linderos del área chica y envió una diagonal para Troy Parrott, quien mandó al fondo del arco y así poner el 1-2.

El tanto del empate para el cuadro local llegó tras un remate de Xavier Mbuyamba, quien con ayuda del portero Rome-Jayden Owusu-Oduro, consiguió el 2 a 2 para poner cifras definitivas en el juego.

Con la actividad de este domingo, el “Tiloncito” sumó su cuarto partido en la Eredivisie, sumando un total de 31 minutos, luego de que no ha iniciado ninguno de los encuentros como titular. En la actual campaña cuenta con 132 minutos, de los cuales 100 han sido en su participación en la UEFA Conference League.

