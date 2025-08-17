César Huerta marcó su primer gol de la temporada con el Anderlecht

El futbolista mexicano César Huerta marcó su primer gol de la temporada este domingo en el duelo del Anderlecht ante el FCV Dender; la anotación del “Chino” abrió el marcador en el partido en donde su equipo obtuvo la victoria de 2 a 0.

Huerta ingresó de cambio en el segundo tiempo al 61’, por Yari Verschaeren, por lo que bastaron únicamente diez minutos para que el delantero mexicano se hiciera presente en el marcador.

En una jugada que inició de atrás de medio campo, el balón llegó tras un trazo largo a los pies de Nilson Angulo, quien ingresó al borde del área y asistió con un pase raso a segundo poste, donde apareció el “Chino” para cerrar la pinza y conseguir el primer gol del encuentro.

Con la anotación de este domingo, el “Chino” Huerta consiguió su primer gol de la temporada, luego de que se hayan disputado cuatro fechas hasta el momento en la Belgian Pro League. Por lo que hasta el momento suma un total de 30 minutos disputados en el campeonato local y 14 más en actividad en la UEFA Conference League.

Con este resultado, Anderlecht se ubica en el tercer puesto de la clasificación con tres victorias y únicamente una derrota, quedando únicamente detrás de equipos como Royale Union Saint-Gilloise y Sint-Truidense VV.

