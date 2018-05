Mucho ataque, pocos goles en el Rebaño

Como pocas veces ocurría con las Chivas, el Rebaño tuvo en el Clausura 2018 una baraja amplia de delanteros para encarar la competencia.

A diferencia de otros campeonatos donde estaban Omar Bravo y otro delantero, o Alan Pulido y Ángel Zaldívar más recientemente, para este certamen el equipo rojiblanco contó en la banca con cinco elementos considerados ejes de ataque.

Además de los ya citados Pulido y Zaldívar, Guadalajara tuvo como opciones a Ronaldo Cisneros, uno de los refuerzos para esta campaña proveniente del Santos, además de los canteranos Jesús Godínez y José Juan Macías, que ya habían aparecido un torneo antes.

Sin embargo, la cantidad de variantes no alteró el resultado final: Chivas fue la tercer peor ofensiva del Clausura 2018 con apenas 14 goles a favor, sólo arriba del Veracruz y del Querétaro; y entre los cinco atacantes del Rebaño apenas marcaron siete goles en la Liga.

Los rojiblancos no promediaron ni siquiera un tanto por partido y esta sequía fue una de las principales causas del fracaso rojiblanco en el actual certamen, donde quedaron en la penúltima posición y muy lejos de los puestos de Liguilla.

Intentó con todos

Al inicio del torneo la apuesta de Matías Almeyda fue con Alan Pulido como eje de ataque, rodeado de volantes ofensivos. Un empate y la derrota en casa ante Cruz Azul le hicieron cambiar de opinión pronto.

Así, en la Jornada 3 apareció Ronaldo Cisneros acompañando a Pulido. El refuerzo marcó y tuvo una buena actuación en la victoria ante Necaxa, pero el éxito no se replicó y Almeyda comenzó a mover todo su cuadro, pero con una constante: la desaparición paulatina de Cisneros en la alineación e incluso como relevo.

Vino entonces la sequía de triunfos y en ese lapso aparecieron Jesús Godínez y José Juan Macías, que se alternaron la titularidad acompañando a Pulido, y después cargando ellos mismos la responsabilidad del ataque, cuando la Liga de Campeones de Concacaf entró en fases decisivas. Pero ambos novatos apenas pudieron marcar un gol cada uno.

Sobre el final del torneo, con todo perdido, Almeyda pudo contar con Ángel Zaldívar, recuperado de una prolongada lesión, pero el “Chelo” tampoco pudo hacer diferencia ni goles, e incluso falló una pena máxima en la última jornada, algo inédito en el infalible 14 del Rebaño.

A eso hay que sumar que Alan Pulido apenas marcó cuatro dianas en el torneo, y desde la Fecha 7 no volvió a mojar con el Rebaño.

Así, sin goles, tampoco llegaron los triunfos.

LOS DELANTEROS

Jesús Godínez

(2 goles, 1 en Liga y 1 en Concacaf)

Chuy, que en teoría compite en igualdad de circunstancias con Macías y Ronaldo por un lugar en las preferencias de Almeyda, fue quien tuvo más oportunidad de mostrarse pues participó en 10 partidos, cuatro de ellos como titular. Al final, al igual que sus otros compañeros, la cosecha de goles es pobre pues marcó uno en Liga, en el empate del Clásico Nacional, y otro en Concachampions en la victoria en casa sobre Seattle Sounders.

Ángel Zaldívar

(0 goles)

El “Chelo” vendría a ser el segundo atacante en el escalafón de Almeyda. Ciertamente el tapatío pasó casi todo el campeonato recuperándose de una lesión que lo hizo parar desde diciembre, pero reapareció para los tres últimos partidos del torneo donde no pudo anotar, e incluso falló su primer penalti en el máximo circuito ante León en la última fecha. En la Final de vuelta de Concachampions no marcó diferencia.

Ronaldo Cisneros

(1 gol en Liga MX)

El refuerzo proveniente del Santos no tuvo participación al inicio del torneo, pero en la Jornada 3, cuando jugó de titular en Aguascalientes ante Necaxa y marcó gol, se pensaba que Almeyda había encontrado al complemento ideal de Pulido. Pocas jornadas después el novato ya no supo hacerse notar en el ataque rojiblanco y poco a poco desapareció no sólo de la titularidad, incluso de los convocados para los partidos del Rebaño.

José Juan Macías

(3 goles, 1 en Liga y 2 en Concacaf)

El atacante tapatío, que ya se había mostrado en el torneo anterior. Fue un cambio recurrente de Almeyda, como lo demuestran los nueve partidos del torneo en los que participó con sólo uno de ellos como titular. José Juan, sin embargo, tampoco pudo dar el do de pecho, pues apenas hizo un gol, el del triunfo en Puebla ante Lobos BUAP. En la Concachampions marcó dos tantos, ambos al Cibao, uno en República Dominicana y el otro en casa.

Alan Pulido

(6 goles, cuatro en Liga y dos en Concacaf)

Aunque esta vez las lesiones respetaron al atacante estelar de las Chivas, Alan apenas pudo marcar cuatro goles, todos ellos en las primeras jornadas del campeonato: uno en la victoria sobre Necaxa, otro en la derrota con Monterrey y dos en el empate en Querétaro de la Fecha 7. En la Concachampions apenas hizo dos goles, pero uno de ellos muy importante, el del triunfo en Toronto en el juego de ida de la Final.

SECOS

Delanteros de Chivas en el Clausura 2018 Liga MX

NOMBRE PJ MIN Goles Asistencias Alan Pulido 14 980 4 0 Ángel Zaldívar 3 270 0 0 Ronaldo Cisneros 8 350 1 0 Jesús Godínez 10 545 1 0 José Juan Macías 9 355 1 0

NUMERALIA

7 goles marcaron entre los atacantes de Chivas: cuatro de Pulido y uno de Ronaldo, Macías y Godínez.

5 tantos de los 14 que anotó Chivas en Concachampions fueron de sus delanteros: 2 de Pulido, 2 de Macías y uno de Godínez.

4 tantos marcó Pulido en el torneo, pero desde su doblete en Querétaro en la Jornada 7, no volvió a anotar.

14 goles anotó Chivas en el Clausura 2018, los mismos que metió el campeón de goleo, Djaniny Tavares del Santos.