Posible llegada de “Chicharito” a Chivas ilusiona a “Chofis” López

En medio de los posibles rumores que han situado al delantero Javier "Chicharito" Hernández de regreso en el club que lo vio nacer, el mediocampista de las Chivas, Javier Eduardo López aseguró que siempre será motivo de felicidad el hecho de que al Rebaño lleguen jugadores de calidad comprobada.



El coahuilense manifestó que jugar al lado del hoy artillero del West Ham de Inglaterra sería equiparable a cuando tuvo la oportunidad de compartir la cancha con Omar Bravo, otro referente histórico del Guadalajara.



"Sí, obviamente que genera ilusión. Es un jugador muy conocido, de talla mundial, un referente muy bueno y a quién no le gustaría jugar a su lado. Ojalá pueda venir acá. Obviamente me gustaría jugar con él, como al inicio de mi carrera jugué con Omar Bravo".



Sobre sus actuaciones del torneo pasado, López señaló que las lesiones sufridas a mediados del fueron factor para no poder demostrar su talento dentro del campo, aunque calificó como bueno su accionar al haber tenido la oportunidad de levantar un nuevo trofeo enfundado en la camiseta rojiblanca.



"Por ahí lo que me pasó fueron las lesiones, que no me dejaron en paz. De ahí en más creo que hice un buen torneo, jugué en Concachampions y pudimos ser campeones, pero en lo personal no me sentí tan mal".

