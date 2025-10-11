Se terminó el sueño de la Copa del Mundo Sub-20 de Chile. La Selección Mexicana cayó 0-2 ante su similar de Argentina. El equipo tricolor fue superado y no logró mostrar su mejor versión, dejando atrás la ilusión de los mexicanos por avanzar a la siguiente ronda.

El equipo de Eduardo Arce no pudo emular lo realizado en sus anteriores encuentros, pues nunca encontró su mejor versión en un partido cortado, ríspido y con poco futbol, despidiéndose del certamen con un gran duelo para la afición mexicana.

En los primeros minutos del encuentro, México sufrió la baja por lesión de Alexei Domínguez. Tras la salida del atacante, el conjunto nacional se quedó en desventaja numérica; posteriormente, se generó el primer gol de Argentina en el juego.

México aún no lograba acomodarse en el campo cuando, a gran velocidad, Argentina se fue al frente. Valentino Acuña sacó un disparo cruzado que fue atajado por Emmanuel Ochoa, pero el rebote le quedó a Maher Carrizo, quien no perdonó y colocó el 0-1 para la Selección Albiceleste.

Minutos más tarde, Gilberto Mora sufrió un leve choque con la zaga defensiva argentina, por lo que Eduardo Arce solicitó revisar la jugada en el VAR. Sin embargo, el árbitro marroquí Jalal Jayed no encontró elementos para sancionar penal a favor de México.

México careció de ideas en la búsqueda del empate. Pese a dominar las acciones con la posesión del esférico, el equipo mexicano no pudo generar opciones de peligro para irse con la igualdad al descanso.

En el inicio de la parte complementaria, Argentina aprovechó un descuido de la defensiva mexicana para ampliar el marcador. Juan Villalba filtró un pase por el centro para Mateo Silvetti, quien, a gran velocidad, les ganó la carrera a los defensores mexicanos y venció a Ochoa para colocar el 0-2 en el juego.

Posteriormente, Eduardo Arce volvió a solicitar la revisión de una jugada en el VAR por un posible penal sobre Tahiel Jiménez; sin embargo, Jalal Jayed no detectó una infracción clara para sancionarlo.

México se fue diluyendo conforme transcurrieron los minutos. Sin reacción y con pocas ideas al frente, los dirigidos por Eduardo Arce no pudieron igualar el protagonismo mostrado en otros encuentros y nunca se sintieron cómodos dentro de la cancha.

La frustración invadió al equipo mexicano. Diego Ochoa y Tahiel Jiménez fueron expulsados después de golpear a sus rivales, reflejando la impotencia ante la eliminación del conjunto nacional.

SV