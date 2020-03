Monterrey confirma demanda ante FIFA contra Inter de Miami

Rayados de Monterrey confirmó hoy que sí hay una demanda ante la FIFA contra el club estadunidense Inter de Miami, por la contratación de Rodolfo Pizarro.

La contratación de Pizarro por parte del cuadro de MLS se convirtió en toda una "telenovela" y ahora Monterrey pelea el pago de cinco millones de dólares adicionales a los 11 millones 875 mil dólares que ya recibió por el traspaso del mexicano.

Luego de la toma de la foto oficial del equipo, el presidente deportivo de Rayados, Duilio Davino, confirmó que sí existe dicha demanda ante la FIFA en contra de Miami, con la finalidad de "dejar un precedente" por las formas de la negociación.

El también ex futbolista compartió que no puede exponer mucho sobre el tema por la cuestión legal, pero dijo que la reglamentación de FIFA es muy clara de lo que se puede hacer o no, al respecto.

En otro orden, la toma de la foto oficial del equipo se dio en el marco de una crisis del actual campeón del futbol mexicano, el cual en ocho fechas no sabe lo que es el triunfo, al llevar tres empates y cinco derrotas, para ser lugar 18 y último de la clasificación general.

"Está claro que el momento es muy malo, no es lo que esperábamos, pero estamos intentando salir de esto con trabajo, todos juntos como siempre lo hemos hecho, y confiamos en que lo vamos hacer", declaró a los reporteros.

Uno de los graves problemas del equipo es que genera opciones de gol, pero a sus delanteros les falta esa confianza a la hora de disparar a meta.

"Cuando no llegan los resultados es sin duda que hay un factor en el futbol que es la desconfianza y hay que trabajar para volver a tener confianza, porque cuando la pierdes dejas de hacer cosas o las haces con un temor para no equivocarte, y creo que ahora no estamos transmitiendo una alegría y no estamos disfrutando el juego", concluyó.

AJ