Mohamed se apunta para dirigir Chivas

Aunque hace unos años Antonio ‘Turco’ Mohamed dirigió a las Águilas del América e incluso los llevó a conseguir el título, ahora no descarta que pudiera dirigir a las Chivas en algún momento.

Esto lo dejó entrever cuando fue cuestionado sobre la posibilidad de dirigir a Tigres de la UANL después de su paso por Rayados de Monterrey, lo cual descartó tajantemente: "No, por respeto. Primero, no me van a llamar. Y segundo, por respeto a mí mismo", respondió el técnico argentino en entrevista con ESPN.

En cambio, cuando se le cuestionó sobre llegar al puesto que ahora tiene Matías Almeyda al frente del Rebaño, respondió: "¡Es diferente!. Yo tengo una identificación con Monterrey que es diferente a la del América. Con América yo trabajé, fui su entrenador... ¡No puedo cerrarme puertas!".

"El Turco" Mohamed dirigió al América entre 2013 y 2015, e incluso fue el responsable de llevar a las Águilas a conseguir el duocécimo campeonato del Apertura 2014 con el que superó la hegemonía de Chivas como el equipo con más títulos en el futbol mexicano.

Sin embargo, también hay que recordar que el argentino llegó al futbol mexicano para jugar con los desaparecidos Toros Neza, quienes en el Verano de 1997 disputaron la primera final de su historia ante Chivas -entonces dirigidas por Ricardo 'Tuca' Ferretti- donde los tapatíos se coronaron por un espectacular marcador de 7-2 global. Lee la crónica del recuerdo

Mohamed no sería el primer técnico que dirige al América y a Chivas. Quizá el más emblemático es Ricardo La Volpe que además de dirigir a las Águilas hasta en doble vuelta, también tuvo su época con Atlas. Antes ocuparon los dos banquillos Ignacio Ambriz, Óscar Ruggeri y años más atrás Leo Beenhakker y Carlos Miloc.