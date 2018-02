Chivas tendrá 35 días de trajín

Los dos partidos que ha perdido el Guadalajara en casa son puntos que ya no recuperará y que posiblemente los lamentará al final del Clausura 2018, en sus aspiraciones para una calificación a la Liguilla por el título. El calendario que se le viene al Rebaño será desgastante, porque en 35 días estará disputando 11 encuentros.

Se le juntarán dos torneos: el Clausura 2018 y la Concachampions. Tendrá rivales con diferentes objetivos, por ejemplo, los que pelean por aumentar su cociente como Lobos BUAP y Gallos Blancos, así como quienes buscan puntear en la Liga en el caso de Pumas, América, Tigres y Pachuca.

Entre estos encuentros, entra un viaje largo como el que hará a República Dominicana para jugar a eliminación directa ante el Cibao, y partidos a media semana como el de Querétaro. La plantilla deberá ser bien utilizada por el técnico Matías Almeyda, ya que hasta la fecha sigue sin encontrar un 11 estelar por una u otra razón.

El Guadalajara tendrá una prueba difícil en carga de trabajo, jugando encuentros cada tres días y medio, donde la única consigna por parte de la directiva, cuerpo técnico, jugadores y afición, es lograr una racha de encuentros con victoria para ir con paso firme a la Liguilla, así como enfilarse a la Final de la Concachampions.

Almeyda vislumbra cambios

Tras la derrota del viernes ante Puebla en la Jornada 5 del Clausura 2018, el entrenador del Rebaño, Matías Almeyda, dijo que pretende darle una sacudida al plantel y mandar a la cancha a jugadores con más compromiso, para generar mayor competencia interna dentro del equipo, esto de cara al encuentro del próximo sábado ante el Santos Laguna.

“Por lo general, cuando los momentos son negativos siempre hay que encontrar un culpable. Me pregunto por qué en el futbol es todo compartido”.

“Después de la derrota del otro día y cinco partidos jugados, el resultado no ha sido el indicado. En la autocrítica, a nivel colectivo y personal, esta competencia que siempre he exigido será a partir de este partido. Todavía no tengo definido, pero habrá modificaciones”.

Además, mencionó que Oswaldo Alanís va mejorando en cuanto a nivel físico y futbolístico en los entrenamientos y pronto podría obtener la posibilidad de arrancar un partido; en el caso de Jair Pereira, el timonel dijo que esperarán hasta el último momento para ver si pueden contar con él o no.

“Oswaldo está bastante bien, ha levantado este nivel que no lo tenía por no haber hecho pretemporada, ya lo veo muy parejo y el caso de Jair hoy (ayer) pudimos practicar con él salidas, esperemos poder tenerlo ya”, comentó el timonel de los rojiblancos, tras la práctica de ayer en las instalaciones de Verde Valle.

LA CIFRA

4,809 kilómetros en avión suman las visitas contra Querétaro, Cibao, Pumas y Lobos.