Mitchell no presenta síntomas de COVID-19

El base estelar Donovan Mitchell, del Jazz de Utah, aseguró que no presentó síntomas del COVID-19 antes de que diera positivo en las pruebas y sigue sin tener señales de la enfermedad desde que fue puesto en aislamiento.

En una entrevista para el programa Good Morning America de la cadena ABC, Mitchell también reveló que “me tomó tiempo calmarme” con Rudy Gobert, su compañero de equipo y el primer jugador de la NBA en dar positivo en una prueba por el virus. Gobert ha dicho en días recientes que no tomó la amenaza de la enfermedad con la seriedad requerida.

“Me alegra que le esté yendo bien. Me alegra que a mí me esté yendo bien”, comentó Mitchell, quien no dijo si se ha comunicado con Gobert en días recientes. El base de 23 años ha visto los videos con que Gobert pone al día a los aficionados sobre su estado de salud por medio de las redes sociales.

Mitchell afirmó que sigue sintiéndose bien y que la peor cuestión física que ha experimentado durante este proceso fue la prueba misma para el COVID-19. Añadió que la toma de la muestra fue tan incómoda que lo hizo llorar.

“No tengo ningún síntoma. Podría caminar por las calles (y) si la gente no estuviera enterada que estoy enfermo no lo notaría. Creo que eso es lo más alarmante de este virus”.

JL