Tras el parón por fecha FIFA, el torneo Apertura 2025 vuelve a su actividad con el encuentro entre Puebla y Xolos.

En el primer partido de la jornada 13, La Franja recibirá en el estadio Cuauhtémoc a La Jauría, luego de acumular dos derrotas consecutivas (la última frente al Querétaro) y de mantenerse como la peor escuadra del balompié nacional.

Situados en la última posición de la tabla general, con cinco unidades, los dirigidos por Hernán Cristante tendrán una oportunidad más para sacar el resultado en casa luego de acumular nueve fechas sin ganar.

Por su parte, los Xolos vienen de empatar 2-2 frente a Monterrey y acumulan 20 unidades luego de cinco victorias, cinco empates y dos derrotas.

Para este encuentro, los Xolos podrían contar con el regreso de Gilberto Mora, quien concluyó su participación en el Mundial Sub-20 y podría ser un factor decisivo.

CT