Mikel Arriola tendrá nuevo cargo asignado desde FIFA

Mikel Arriola, actual presidente ejecutivo de la Liga MX, ha sido nombrado Vicepresidente de la Comisión de Competencias Masculinas de Clubes de la FIFA para el periodo 2025-2029 , de acuerdo con una circular oficial emitida por la Secretaría General del organismo internacional.

Este nuevo cargo representa un paso importante en la trayectoria de Arriola dentro del futbol global, al integrarse a una de las comisiones más influyentes en la estructura operativa de la FIFA, encargada de supervisar, evaluar y proponer mejoras en las competencias de clubes masculinos a nivel mundial.

La designación de Arriola forma parte de una amplia reestructuración impulsada por la FIFA, cuyo objetivo es renovar sus órganos permanentes para fomentar una mayor inclusión, diversidad regional y participación de las federaciones miembro en los procesos clave de toma de decisiones.

Con esta incorporación, Mikel Arriola amplía su influencia más allá del futbol mexicano, consolidando su presencia como una figura relevante en el ámbito internacional. Su experiencia en la gestión deportiva y administrativa ha sido determinante para su ascenso a este nuevo rol en la FIFA, desde donde contribuirá al desarrollo y evolución de las competiciones de clubes en el mundo.

