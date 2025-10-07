Mundial 2026 rompe récord: más de un millón de personas quieren ser voluntarias

El programa de voluntarios para el Mundial de 2026, que se jugará el próximo verano en Estados Unidos, México y Canadá, rompió una cifra récord de solicitudes de más de un millón de personas, una cantidad "superior a cualquier otro acontecimiento deportivo en la historia", según informó este martes 7 de octubre la FIFA.

Más de 65 mil voluntarios participarán en el torneo de futbol, que sed diputará del 11 de junio al 19 de julio del próximo año, y a falta de tres días para que se cierre el plazo de inscripción, ya se ha superado el millón de solicitudes.

"Contamos con voluntarios de entre 18 y 92 años, desde estudiantes que empiezan su camino hasta jubilados que desean compartir sus conocimientos y experiencias. Es el grupo más diverso del mundo; cada persona tiene una historia que contar", apuntó el suizo Gianni Infantino, presidente de la organización.

Esta edición del torneo, en la que participarán por primera vez 48 selecciones en 16 ciudades anfitrionas de tres países, será la que tenga más voluntarios de la historia de la FIFA.

Además de la cifra, este martes se inauguró en Nueva York y Nueva Jersey el primero de los 12 centros de voluntarios que se utilizarán durante el Mundial.

El interés de esta cantidad de aficionados como voluntarios muestra la expectación que ha generado esta Copa del Mundo, la primera que se organizará de manera conjunta por tres países, y que promete ser la más grande de la historia, tanto en número de partidos como en alcance logístico. El programa de voluntariado busca reclutar personas que apoyen en áreas como atención a visitantes, logística, transporte, acreditaciones y operaciones dentro de los estadios.

En el caso de México, las sedes del Mundial 2026 serán Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, donde miles de aspirantes ya han mostrado su entusiasmo por formar parte de este evento que se espera marcará un antes y un después en la organización de competencias deportivas internacionales.

