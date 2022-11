Miguel Herrera, extécnico de los Tigres, habló y explicó todo sobre su sorpresiva salida del cuadro felino, luego del fracaso en el torneo Apertura 2022.

El "Piojo", quien dirigió tres torneos (desde el Apertura 2021) a los universitarios sin conseguir el campeonato, aseguró que se siente dolido por la decisión que tomaron en Tigres.

"Me siento dolido porque no lo esperaba, me sorprendió muchísimo. Hay amargura, tristeza, frustración, molestia, pero al final soy empleado", declaró en una improvisada conferencia de prensa.

Asimismo, el "Piojo" confesó que los primeros partidos le costaron mucho trabajo, pero era parte del proceso que necesitaba el equipo luego de la salida de Ricardo Ferretti.

"Yo lo dije desde que me senté la primera vez: no es un trabajo a corto plazo no podía dar títulos llegando porque iba a cambiar la forma de juego. Era un proceso, no es tan fácil", aseveró el extécnico de la Selección Mexicana.

La polémica declaración en el Estadio Hidalgo

Luego de quedar eliminados en los cuartos de final del Apertura 2022 por el Pachuca, Miguel Herrera declaró en la conferencia posterior, una frase que sentenció su salida.

Además de la falta de títulos en tres torneos, la directiva encabezada por Mauricio Culebro y Antonio Sancho, decidió dejarlo fuera de la institución por una polémica frase que dijo en el Estadio Hidalgo.

Herrera afirmó que su plantel ya "era un equipo viejo para jugar al futbol y que necesitaba una renovación". Esta declaración no cayó bien en el cuadro felino y la directiva.

Miguel asegura "que se equivocó en decir esa palabra", pero que ahora "se la están cobrando y por eso se va".

