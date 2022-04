Miguel "Piojo" Herrera cada semana da la nota con alguna de sus polémicas y esta vez no fue la excepción. El estratega de los Tigres está en la mira de la Comisión Disciplinaria, luego de que se quejara ayer públicamente del arbitraje mexicano e incluso exhibiera los errores con una laptop en su conferencia de prensa.

Al finalizar el encuentro ante los Rayos del Necaxa, Miguel Herrera mostró su malestar en conferencia de prensa y con una laptop mostró la jugada en la que ni con el VAR se anuló la anotación de los hidrocálidos que venía precedida de un fuera de juego. El "Piojo" aseguró que el problema no es el VAR, sino quienes lo operan.

El estratega felino fue aún más lejos y consciente de que iba a recibir una multa, retó a la Comisión Disciplinaria a castigar a los árbitros que se equivocaron.

“Me van a multar, pero lo acepto. Acá ya te cambia, te obliga a hacer otras cosas. ¿Qué vamos a hacer? Pregúntenles ustedes. La herramienta funciona, no le echemos la culpa, habrá que ver cómo la hacen trabajar. El VAR sirve, es una toma de la televisión, está clara la jugada. Entiendo a los árbitros, pero tienen esta herramienta y no la usan. A estos chavos los manejan. Veremos si así como llamarán a mi directiva para que me regañen, así habrá un castigo para los que cometieron un error de este tamaño”.

Habrá multa para el "Piojo"

La Federación Mexicana de Futbol (FMF) anunció que ya abrió una investigación en contra del técnico Miguel Herrera y en los próximos días se anunciará el castigo, el cual incluirá una multa millonaria tal como lo indica el reglamento de Sanciones del 2022.

“Todo Afiliado y/o cualquier sujeto al presente reglamento, que haga declaraciones públicas que impliquen daño, difamación, o agravio a la FMF o a las personas que desempeñan cargos honoríficos o remunerados en la misma, clubes, jugadores, integrantes del Cuerpo Técnico, árbitros, directivos, oficiales y/o cualquier otro afiliado a la FMF, será sancionado por la Comisión Disciplinaria”.

La multa económica podría rondar el millón de pesos y a los Tigres les restan dos Jornadas del Clausura 2022 (ante América y Atlas) que podría perderse Miguel Herrera.

JL