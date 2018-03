México tiene con qué: Jurgen Klinsmann

Como jugador, perteneció a la élite mundial al haber ganado una Copa del Mundo en Italia 1990, así como una Eurocopa en Inglaterra 1996. Como director técnico estuvo presente en Mundiales, eliminatorias y grandes momentos.

“Cualquier jugador que esté en un Mundial siente que está representando a su país. Nosotros nos sentimos muy orgullosos de haber ganado a México en 1998”.

Jurgen Klinsmann es voz autorizada para analizar lo que se vendrá para el mundo del balón en los próximos meses, la Copa del Mundo de Rusia 2018, en donde su Selección, Alemania, se verá las caras con el combinado mexicano de futbol.

El germano asegura que México puede pelearle a Alemania en el Mundial ruso, pero antes tiene que sanear aspectos mentales.

Jurgen Klinsmann estuvo en territorio tapatío, en donde presenció el Clásico Nacional entre Chivas y América, uno de los varios cotejos que quiso observar antes de regresar a la actividad. “Tomé un tiempo libre, tengo una lista de juegos que quiero ver, como ahora el de Chivas contra América. El año pasado el juego en Buenos Aires entre Boca Juniors contra River Plate y después de este Mundial quiero volver trabajar, veré el Mundial en Rusia y después probablemente tomaré otro equipo de nuevo”, dijo el timonel alemán, en entrevista para esta casa editorial.

— ¿Qué te pareció el grupo para Rusia 2018?

— Es un grupo muy complicado, como lo es cada grupo en el Mundial, todos son diferentes, pero todo es posible, cualquiera puede ganar o puede perder, cualquiera puede llegar lejos, pero México tiene un gran equipo y es un grupo muy difícil. Precisar que Alemania puede superarlo fácil sería un error.

— ¿Crees que México esté para avanzar?

— Claro que es posible. Tienen muy buenos jugadores desde hace tiempo, juegan bien, y claro que juega la suerte un poco, pero el equipo es lo suficientemente fuerte como para llegar lejos en este torneo.

— ¿Crees que México le pueda hacer juego a Alemania?

— Creo que podría ser un juego fascinante, será cara a cara porque México tiene la ventaja para ellos que tienen a algunos futbolistas jugando en Europa en clubes top, y los jugadores alemanes también están en clubes top y eso puede ayudar a que sea un buen juego, pero para México ayudará la mentalidad y la confianza para poderle hacer buen juego a Alemania, porque México también es una gran nación de futbol.



— ¿Crees que a México le ha afectado lo mental al enfrentar a Alemania?

— Yo creo que un torneo como un Mundial siempre es diferente a cualquier torneo. Es tal vez un factor lo mental y tal vez un poco de confianza, porque tienes a uno de los mejores equipos del mundo, pero México tiene el talento, potencial y muy buenos equipos, tal vez sea un poco psicológico.

Jurgen en México

— ¿Qué te trae por tierras tapatías?

—En México he estado varias veces, pero es mi primera vez en Guadalajara y vine para ver el Clásico Nacional, es un partido que siempre ha estado en mi lista de deseos, siempre ha estado ahí desde que estaba en Estados Unidos, el ir a un partido de Chivas contra América.

— ¿Te gusta lo mexicano?

— Claro que sí, además de la comida, me gusta mucho el futbol de México. Cuando vivía en Los Ángeles, cada vez que podía manejaba a Tijuana y veía la Liga MX y lo disfruté mucho.

— ¿Cómo ves al futbol mexicano hoy en día?

— No sólo lo veo hoy en día, sino de hace tiempo, unos 20 o 30 años. Es un futbol con una reputación muy fuerte alrededor del mundo, no sólo en sus Selecciones nacionales, sino que la Liga en sí misma, tiene tal vez el mejor carisma de todas las Ligas de Centro y Norteamérica. Digamos que es la Liga número uno, no sólo para los europeos o para quienes viven en Estados Unidos, pero siempre es divertido ver los juegos de México.

Víctimas de sus decisiones

En julio de 2011, el alemán Jurgen Klinsmann fue nombrado director técnico de los Estados Unidos de cara a la Copa del Mundo de Brasil 2014. Estuvo presente en la justa y tenía todo para seguir su proceso de cara a Rusia 2018, pero un par de malos resultados, ante México y ante Costa Rica en el inicio del Hexagonal Final de la Concacaf, los federativos estadounidenses decidieron que dejara el cargo, esto el 21 de noviembre de 2016.

El técnico europeo dijo que el hecho de que el cuadro norteamericano no haya clasificado al Mundial. “No fue por mí. Cada Federación toma sus decisiones y se deben hacer responsables por ellas, cuando me fui después de perder dos partidos antes de ir a Copa Oro, ellos tomaron esa decisión y luego pagaron el precio por eso. Al final del día son decisiones que tomó el presidente y la gente responsabwle y deben asumirlas. Pero el hecho de ya estar del otro lado, es difícil opinar porque ya no estoy ahí”, finalizó Jurgen Klinsmann.

LAS POSTURAS

Cómo ve a Alemania en el próximo Mundial

“Alemania siempre es uno de los favoritos en los Mundiales, esto sobre todo por lo que hicieron en los últimos 30 o 40 años. La confianza siempre está en lo más alto y eso suele ser una presión, una presión que le gusta a los alemanes y cuando viene un Mundial, uno espera que esté en la Final. Es una expectativa, porque los jugadores están preparados mentalmente y es una expectativa usual, pero ahora será muy difícil”.

Sobre el cambio de generación de los germanos

“La belleza de la situación en Alemania ahora, es que hay muchos jugadores jóvenes en todos los clubes, porque la organización de la Bundesliga es buena. Hay jugadores muy jóvenes en la Selección y ganan en confianza y ahí viene el éxito, tal vez no hagan un buen papel en Rusia, pero esta generación está para la próxima Copa del Mundo o tal vez en la siguiente Euro, porque es importante en la cultura alemana, soñar”.

Argentina es su favorito para ser campeón en Rusia

“Mi favorito en realidad es Argentina, porque creo que Messi (Lionel) va a dar todo para ganar este trofeo y creo que repetir el hecho de ganar dos Mundiales seguidos para Alemania es muy difícil, hay que tener la misma hambre, el mismo sufrimiento y por eso es muy difícil, esto a pesar de que tiene muy buenos jugadores. Ahora, Brasil y Argentina querrán probar que están en todo lo alto, ya veremos, pero creo que será una gran Copa del Mundo”.