México gana medalla de oro en flag football de los World Games 2025

La Selección Mexicana de flag football se proclamó bicampeona del mundo tras su victoria 26-21 sobre su similar de Estados Unidos en los World Games de Chengdu 2025.

Chengdu, una enorme ciudad china con cerca de 10 millones de habitantes, fue testigo del despliegue de talento de Diana Flores y compañía. La quarterback mexicana lanzó tres pases de anotación en la victoria del equipo tricolor sobre el conjunto de las barras y las estrellas.

La mancuerna con su compañera Tania Rincón hizo estragos en la defensa estadounidense. El combinado azteca vino de atrás, luego de iniciar abajo en el marcador (7-0). La respuesta mexicana fue a través de un pase de Rincón con Mónica Rangel que, tras el punto extra, terminó por empatar el partido. Flores entonces conectaría con Rincón para tomar la ventaja poco antes de la pausa del medio tiempo. Con el extra completado, México se iba al descanso arriba en el marcador (14-7).

Ya en la segunda mitad, Flores lanzó un pase que fue interceptado y devuelto hasta las diagonales. Luego de la conversión del punto extra, las estadounidenses habrían empatado el partido.

Flores respondió con su segundo pase de anotación del encuentro, ahora a las manos de Rangel. Una interferencia ofensiva en la conversión obligaba a las mexicanas a quedarse con una ventaja de sólo seis puntos (20-14) y a entregarle el ovoide a las estadounidenses.

Estados Unidos contestó con un touchdown más, quedando solo 28 segundos en la segunda mitad. Las norteamericanas completarían la conversión y tomarían ventaja de 21-20. Fue turno de que Diana Flores tomara el control de la situación.

Buscando el error de la defensiva rival, los peligrosos envíos de la borrega del Tecnológico de Monterrey provocaron dos interferencias defensivas que terminaron por colocar a México a cinco yardas de la zona de anotación.

Flores tomó el ovoide, esperó a que el diseño de jugada le liberara a Victoria Chávez a lo profundo de la endzone y conectó el pase del bicampeonato mexicano en flag football.

