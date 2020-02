México consigue su segunda victoria

Los Tomateros de Culiacán, representantes de México, combinaron un sólido pitcheo con una explosiva ofensiva para doblegar 6-1 a los Astronautas de Panamá en la tercera fecha de la Serie del Caribe 2020, realizada en el Estadio Hiram Bithorn de la capital puertorriqueña.

La victoria es la segunda consecutiva de la representación tricolor, que en el duelo previo doblegó a los Cangrejeros de Puerto Rico 4-2.

Los bates mexicanos comenzaron a producir temprano cuando en la segunda entrada consiguieron las primeras tres carreras del partido.

Abrió el marcador Joey Meneses empujado por el sencillo de Dariel Álvarez. Un doble de José Guadalupe Sánchez impulsó las próximas dos carreras, anotadas por Álvarez y Ramón Ríos.

En el quinto episodio los aztecas volvieron a marcar. Ramiro Peña cruzó el plato tras una línea por el jardín derecho de Joey Meneses. Un fly de sacrificio de Dariel Álvarez llevó a Anthony Giansanti a anotar la quinta carrera del partido.

Según sonaban los bates en el diamante, en las gradas las matracas mexicanas también se hacían sentir.

Edgar Muñoz consiguió la única anotación de los panameños en el sexto rollo.

La otra carrera de los mexicanos llegó también en el sexto episodio en los spikes de Ramón Ríos, quien se había embasado con una línea al jardín izquierdo.

Benjamín Gil, mánager de los mexicanos, celebró la gran salida de su lanzador abridor Yoanys Quiala.

“La verdad fue una excelente salida de parte de Yoanys. No me ha tocado ver todos los juegos de la Serie, pero no veo cómo alguien puede haber sido más dominante que él hasta el momento. Siete (entradas) blanquedas, 80 pitcheos, impresionante su salida”, comentó Gil.

En siete entradas completas, Quiala realizó 80 lanzamientos, 61 de ellos strikes. Le conectaron solamente tres indiscutibles y permitió una carrera. Ponchó a cuatro bateadores.

“Ofensivamente sabiendo que tienes un pitcher de esa calidad sales sin presión”, agregó Gil.

Por su parte, Julio Mosquera, piloto panameño, lamentó la derrota de los canaleros.

“Tratamos de dar batalla lo que más pudimos, pero independientemente alguien tiene que ganar”, manifestó Mosquera.

México colocó su marca en 2-1, mientras que Panamá se puso en 1-2.

