La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo este viernes 26 de septiembre que la Secretaría de Gobernación deberá revisar el registro como iglesia de La Luz del Mundo, tras la detención de 38 personas, presuntos miembros de la polémica congregación religiosa, en un campo clandestino de adiestramiento.

"Tendría que revisarse, hay miles de personas que pertenecen a esta iglesia y muchas son de buena voluntad, lo que hay que perseguir es el delito, eso es importante y en todo caso hay que hacer la revisión por parte de la Secretaría de Gobernación", señaló la Mandataria durante su conferencia de prensa matutina.

El martes pasado trascendió que agentes de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del estado de Michoacán arrestaron a 38 hombres en un área de invernaderos, en el municipio de Vista Hermosa, colindante con el Estado de Jalisco.

Los agentes de la SSP sorprendieron a los detenidos cuando supuestamente realizaban un entrenamiento táctico, operativo similar al que realizan las fuerzas armadas de México, con una pistola calibre 9 milímetros, 19 réplicas de pistolas y rifles de asalto, cuchillos, navajas, vestimentas tácticas, cascos balísticos, equipo de cómputo y de radiocomunicación, así como una "caja de simulación de bomba casera".

Uno de los 38 detenidos dijo ser ciudadano de Estados Unidos, mientras que el resto afirmó ser originarios de los estados mexicanos de Michoacán, Jalisco, Nayarit, Estado de México y Guerrero.

Sheinbaum aseguró este viernes que su gobierno ya está realizando una investigación sobre las detenciones.

"Lo que hubo, que fue público, es esta detención de 38 personas presuntamente ligadas a este grupo religioso porque estaban en un entrenamiento. Entonces, se está haciendo la investigación y por supuesto, se dará toda la toda información, más la detención de su líder que está en Estados Unidos", comentó.

La Luz del Mundo es una iglesia cristiana fundada en Jalisco en 1926, la cual tiene seguidores en 50 países del mundo. Su líder, Naasón Joaquín García, está detenido en Estados Unidos y el pasado 23 de septiembre se declaró no culpable de delitos relacionados con tráfico y explotación sexual de menores.

La iglesia, que tiene su sede internacional en Guadalajara, fue fundada en 1926 por Aarón Joaquín, abuelo de Naasón. Actualmente, dice tener unos cinco millones de miembros alrededor del mundo.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

Además lee: Naasón Joaquín se declara no culpable en NY de tráfico sexual y crimen organizado

OF