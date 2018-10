Metas altas es lo que tienen los Charros de Jalisco

Desde 2014 se ha convertido en el líder moral del equipo y no es para menos, ya que su calidad se demuestra día con día al ocupar un lugar en la caja de bateo o cubrir la segunda almohadilla. Tras haber jugado en el verano, el capitán de los Charros de Jalisco y segunda base, José Manuel “Manny” Rodríguez, reportó en la pretemporada de la novena jalisciense en Puerto Vallarta.

El oriundo de Guasave aseguró que ya no hay vuelta atrás para los albiazules al mencionar que la meta principal para la campaña 2018-2019 de la Liga Mexicana del Pacífico es conseguir el ansiado gallardete de campeón.

“Se ha trabajado duro, para eso es la pretemporada, para llegar con todo al día 13 (de octubre), los veo listos para entrar en estos juegos, se ven preparados para tener una buena temporada. Yo me siento motivado, listo para buscar el objetivo. Vengo motivado, cada año nos ponemos una altura de marca, queremos hacerlo mejor, la meta son los Playoffs y de ahí por el campeonato”.

Luego de haber ganado el premio al Jugador Más Valioso de la temporada anterior, Rodríguez señaló que no existe ninguna presión por repetir la obtención de este reconocimiento y de pasó calificó al cuerpo de pitcheo como la fortaleza del equipo, con la cual trabajarán en conjunto para despuntar desde un principio de la campaña.

“Para nada, no hay más presión, sólo la que tenemos para cumplir la meta. Tener éxito en una temporada no me mortifica, nos preparamos para eso, vengo a jugar, cualquiera de los muchachos quiere aportar, yo también. Buscamos una gran temporada. El pitcheo será la clave, nosotros tenemos que apostar a ello y ayudarlos, porque tenemos un gran roster, entonces tenemos que trabajar en conjunto para ver los resultados desde el principio”.

La temporada pasada, “Manny” Rodríguez fue el líder de la LMP en el departamento de carreras impulsadas y dobletes, números que lo hicieron acreedor al Trofeo “Héctor Espino”. Por si esto fuera poco, también ganó el Guante de Oro como mejor segunda base del circuito.