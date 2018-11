Me pone triste no ver a Chivas en la Liguilla: Ramón Ramírez

Ramón Ramírez, ex jugador símbolo del Guadalajara, lamentó no ver a Chivas en la Liguilla del Apertura 2018.

"(Me pone) triste, me da mucho sentimiento no ver a Guadalajara en la Liguilla porque es un equipo de alta convocatoria y exigencia, es un equipo que se le tiene siempre que animar para que esté en los primeros lugares, aunque sigo creyendo que su estructura en fuerzas básicas se trabaja muy bien pero creo que la inestabilidad muchas veces en el proyecto no ha permitido consolidar esto", dijo Ramírez a Marca.

A pesar de que Chivas marcha en décimo primer lugar general y no disputará la Liguilla, el ex jugador cree que José Saturnino Cardozo debe continuar como técnico del Rebaño.

"Me parece justo que Pepe Cardozo continúe al mando del equipo"

"Me parece justo que Pepe Cardozo continúe al mando, también es conveniente que se estudie la calidad y cantidad de refuerzos que van a venir y que aprendan a saber madurar a los jugadores. El aficionado y el público quiere ver a Chivas campeón en la Primera División", explicó.

El ex futbolista espera que Guadalajara realice un papel digno en el Mundial de Clubes en que participará el próximo mes de diciembre, aunque advierte que el Kashima Antlers, rival de Chivas "está muy bien formado y es un club de prestigio".

RR