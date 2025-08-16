Al final de la derrota de Chivas ante Bravos de Juárez, la afición Rojiblanca expresó su sentir. Fanáticos que salían del estadio AKRON coincidieron en que no ven una solución en el equipo, ya que han cambiado de entrenador y sumado nuevos jugadores y el resultado es el mismo.

“Pues yo creo que seguimos igual que con otros técnicos. No sé cuál puede ser la solución porque son técnicos diferentes, jugadores algunos diferentes. Mismo resultado, parece que no les importa a los jugadores, no se les ve ganas, no se les ve nada ”, señaló Alberto Bautista.

De igual manera, Bautista condenó que se sigan presentando errores de concentración que terminan en penal. “Yo creo que son faltas de concentración, o sea, desconcentraciones, pero pues sí, como dijo él, jugadores muchas veces, oradores, que se creen mejores que los rivales nada más por estar en Chivas. Yo creo que si siguen con esa misma actitud van a ser muchos más penales y mismos resultados”, agregó.

Por su parte, Francisco Gutiérrez enfatizó que jugadores como Roberto Alvarado y Erick Gutiérrez no pueden con la playera de Chivas, ya que al sentir la presión que se vive en Chivas, siempre se caen.

“Pues no pueden con Chivas. ‘Piojo’ es muy buen jugador, pero se presionan poquito y se caen. O sea, son jugadores chiquitos. Pues ojalá y levante la cara y le eche ganas, pero lo dudo mucho. O sea, no pueden con la playera de Chivas. Empiezan a tener presión y se caen. Son muy chiquitos. Ojalá y levante. Pero lo veo difícil. Con esta plantilla y con este entrenador y con esta directiva que no invierte como debe ser; lo que América invierte en un solo torneo, lo invierte en tres o cuatro torneos en Guadalajara. O sea, así no se puede. Es una vergüenza”, concluyó.