Chivas busca que Santos pague los platos rotos de Leagues Cup

Después del complicado paso por la Leagues Cup, Chivas regresa a la Liga MX con sed de revancha y el objetivo de dejar atrás el mal desempeño en el certamen celebrado en Estados Unidos. En esta ocasión, el conjunto rojiblanco se medirá ante Santos Laguna, un rival al que ha sabido dominar en sus enfrentamientos recientes.

El último partido entre ambos equipos se dio en el Torneo Clausura 2025, duelo en el que Chivas mantuvo su papel como favorito y se impuso 1 a 0 al conjunto Lagunero en la cancha del Estadio AKRON, con la anotación de Roberto Alvarado.

Guadalajara se ha convertido en un dolor de cabeza para Santos, ya que en sus últimos diez enfrentamientos, Chivas registra cuatro victorias, cuatro empates y únicamente dos derrotas, por lo que el conjunto Rojiblanco es un equipo que se le complica a la escuadra lagunera.

El Rebaño Sagrado estará de visita este domingo en la cancha del Estadio Corona, recinto en donde en su último encuentro también obtuvo una victoria, después de vencer 0 a 2 al cuadro de Torreón, con las anotaciones de Cade Cowell y Yael Padilla.

La última ocasión en la que Chivas cayó ante el conjunto de Santos Laguna se dio en el Torneo Apertura 2023, cuando el equipo dirigido por Pablo Repetto se impuso 2 a 1 al Guadalajara, con las anotaciones de Juan Brunetta y Durán Vergara, mientras que por los Rojiblancos descontó Roberto Alvarado.

El duelo entre Chivas y Santos Laguna se disputará este domingo 10 de agosto en la cancha del Estadio Corona, a partir de las 20:05 horas.

YC