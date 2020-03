Mario Méndez, prevé mayoría de Chivas en el Clásico Tapatío

A pesar de que es un hombre plenamente identificado con los colores de Atlas, el ex jugador Mario Méndez no tuvo empacho para pronosticar que Chivas tendrá mayor apoyo en las tribunas para el próximo Clásico Tapatío en el Estadio Jalisco.

Será el sábado cuando Guadalajara se enfrente a los Zorros en la cancha del coloso de la Calzada Independencia, y aunque Méndez espera un triunfo rojinegro, sabe que ese día podrían predominar las camisetas rayadas.

“La afición de Chivas es numerosa. En la época de nosotros, que el equipo andaba bien, casi siempre había un poco más de afición de Chivas, me imagino que a pesar de que Atlas es local se hará presente el público del Guadalajara, como también lo hace en toda la república”.

"En nuestra época, cuando el equipo estaba bien, casi siempre había más afición de Chivas... Puede ser que el sábado haya mayoría de ellos", Mario Méndez previo al #ClasicoTapatio



"Me motivaba ganarles y ver que se iba yendo la gente", agregó.@informador_DEP@informador pic.twitter.com/RIzBuVz6Nx — Diego Alejandro Reos (@medicentapatio) March 4, 2020

“Pero eso debe ser algo de motivación, en mi caso así fue, siempre que veníamos y jugábamos contra Chivas y el estadio se veía rayado me motivaba, así como cuando el resultado les era adverso y la gente se iba, eso los debe de motivar ahora. Al final, por el número de aficionados que hay por acá, puede ser que sí haya mayoría de Chivas el próximo sábado”, compartió.

Sin embargo, aunque se dijo un respetuoso de Chivas y su afición, el mundialista con México en Alemania 2006 fue tajante al señalar que jamás le pasó por la cabeza la posibilidad de vestir los colores rojiblancos.

“Yo respeto el tema de Chivas, sabemos que es de los equipos más populares, que es uno de los que más tiene títulos de Liga, que juegan con puros mexicanos, lo respeto mucho, pero al final cada quien tiene su manera de ver, yo desde niño fui muy aficionado al Atlas, y realmente pensar en algún día jugar con Chivas nunca me pasó por la mente con el respeto que me merece”, finalizó el también ex jugador de Tigres y Rayados de Monterrey.

"Fui aficionado antes que jugador y por eso, por respeto al Atlas, nunca me pasó por la mente jugar en Chivas".



Eso comenta Mario Méndez, canterano de Atlas, mundialista y rojinegro de corazón. Este sábado se juega el #ClasicoTapatio ��@informador_DEP@informador pic.twitter.com/H475XyYU3E — Diego Alejandro Reos (@medicentapatio) March 4, 2020

Méndez, quien nació futbolísticamente en Atlas, debutó en Liga MX el 16 de enero de 1999. Posteriormente su primer gol como profesional se lo marcó precisamente al Guadalajara.

AJ