Mariana Zambrano, la primera jalisciense en conseguir oro en Asunción 2025

Después de casi una semana de competencias, Jalisco, por fin, pudo subir a lo más alto del podio gracias a la taekwondoín Mariana Zambrano, quien este viernes se convirtió en la primera jalisciense en aportar una medalla de oro para la delegación mexicana en los Juegos Panamericanos Junior de Asunción 2025. Este logro, además de representar una consagración personal y regional, aseguró su pase a los Juegos Panamericanos de Lima 2027.

La atleta auriazul conquistó la presea dorada en la final de taekwondo en la categoría de -49 kilos, tras vencer a la uruguaya María Grippoli en un combate que Zambrano pudo dominar de principio a fin, ya que le bastaron dos capítulos para imponer sus condiciones.

Sin embargo, la competencia general en la categoría de -49 kilos fue especialmente reñida.

Zambrano se enfrentó a rivales de distintos países, cada una con estilos y técnicas propias. Pero, Mariana demostró desde las rondas iniciales una solidez técnica y mental, avanzando con autoridad hasta la gran final.

Su camino para proclamarse campeona arrancó enfrentando a la guatemalteca Nicolle Way, a quien venció por un contundente 2-0; posteriormente, en semifinales, se midió ante la estadounidense Maya Mata, pelea que resultó ser la más disputada, ya que se necesitaron de tres capítulos para definir a la ganadora, finalmente Mariana avanzó por 2-1.

“Hoy logré uno de los objetivos más importantes que tenía durante este año. Este resultado me cambia mucho las cosas, porque me da el pase a un Panamericano de adultos y me siento muy contenta.”

“Para llegar aquí, tuve que empezar hace un año. Durante ese tiempo fui acumulando puntos en varios torneos, todo ese año me mantuve en buena posición y hoy logro lo que tanto quería”, dijo Mariana.

La medalla de oro conseguida por Mariana Zambrano representa el primer metal dorado aportado por una atleta jalisciense en esta edición de los Juegos Panamericanos Junior. Hasta el momento, México registra once oros en el evento deportivo, no obstante, Mariana consiguió el primero en la disciplina de taekwondo.

