Pablo Guede renuncia tras nueva derrota del Puebla

Pablo Guede renunció ayer como entrenador del Puebla luego de la derrota de su equipo por 2-0 ante San Luis en la quinta jornada del torneo Apertura 2025.

“Terminó mi etapa en el Puebla. Estoy muy agradecido con este equipo, con la directiva y todos los empleados del club. Me voy con un montón de amigos. Agradezco de corazón a los jugadores, porque ellos dejaron todo hasta el último momento. Esto es futbol y los resultados no nos acompañaron”, señaló Guede en conferencia de prensa.

El argentino deja al Puebla en la decimosexta posición con tres puntos, producto de un triunfo y cuatro derrotas.

La situación del timonel se agravó luego de la goleada ante Tigres por 7-0 que recibió su conjunto el fin de semana pasado.

El exentrenador de equipos como Argentinos Juniors, Málaga y Colo Colo, entre otros, arribó al Puebla en diciembre del año pasado para dirigir a partir del Clausura 2025, torneo en el que el equipo acabó en la penúltima posición con nueve puntos.

En ese certamen el Puebla tuvo la peor ofensiva con solo 12 goles anotados.

La tendencia del mal momento se mantuvo en el presente torneo en el que su equipo acumula cuatro tantos a cambio de 14 goles recibidos que lo sitúan como la peor defensiva entre los 18 participantes.

“Me voy jodido, porque esta profesión la vivo de manera muy intensa. Siento mucho a este equipo por lo que viví en el día a día, por eso repito, me voy agradecido con todos. Cometí un montón de errores que ya analizaré cuando esté más tranquilo. Así hoy digo adiós y claro que voy a extrañar mucho a esta ciudad”, concluyó el timonel.

Guede logró la clasifición del Puebla a los cuartos de final de la Leagues Cup, en los que se medirá el próximo 20 de agosto al Seattle Sounders de la MLS.