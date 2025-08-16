LMB: Charros va a Monterrey por su pase a la Serie de Zona

El beisbol, como la vida, está hecho de momentos. Hay instantes que definen el destino de una temporada y de los jugadores que la protagonizan. Los Charros de Jalisco, en la campaña 2025 de la Liga Mexicana de Beisbol, se han colocado justo en el umbral entre la gloria y el desencanto.

Tras desperdiciar dos oportunidades doradas de eliminar en el primer playoff al líder de la Zona Norte, los Sultanes de Monterrey, la novena dirigida por Benjamín Gil aún sostiene una ventaja de 3-2 en la serie. Sin embargo, el panorama se ha tornado más complejo, pues el impulso emocional parece inclinarse ahora hacia el club regiomontano.

Los Charros arrancaron los playoffs con el ímpetu de quienes creen en lo imposible. Eliminar al líder de la Zona, un equipo con un dominio importante en la LMB, no era tarea sencilla. Pero los jaliscienses supieron encontrar debilidades y explotarlas para tomar la delantera en la serie, poniéndose rápidamente 3-0 y soñando con una barrida histórica que los catapultara a la siguiente fase.

No obstante, de un encuentro a otro todo se desmoronó para los Charros y las equivocaciones imposibilitaron que se consumara la campanada. En el cuarto juego, Josh Green no supo frenar, desde la lomita, a la ofensiva visitante; mientras que, en el quinto compromiso, Mateo Gil quedó evidenciado con, al menos, cinco errores a cuenta personal, lo que permitió que Monterrey consiguiera una victoria fácil para acercarse a igualar la serie.

En el beisbol, el estado emocional de los equipos puede ser tan determinante como las estadísticas y las habilidades técnicas. Tras dos victorias consecutivas, los Sultanes llegan al sexto juego con la energía renovada y la certeza de que la presión está del lado de los Charros.

Por su parte, Jalisco deberá afrontar la presión de no cerrar la serie en casa y jugar en un escenario complicado como lo es el Palacio Sultán, donde ha ganado cuatro de ocho partidos ante Sultanes en 2025.

Para el sexto juego de la serie de playoffs que se disputará hoy a las 18:00 horas, Jalisco saldrá con Luis Iván Rodríguez como el pitcher abridor.