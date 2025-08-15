En su presentación como director técnico del Atlas, Diego Cocca aseguró que al vivir en Guadalajara se ha convertido en algo normal el recibir constantes muestras de cariño por parte de la afición rojinegra; sin embargo, reveló que también tiene el respeto de la afición de Chivas, algo que considera es difícil de conseguir.

"Mucha alegría, mucho orgullo, a ver, es normal para mí, gracias a Dios, porque vivo en Guadalajara y porque lo vivo en el día a día, y el cariño y el respeto que me tiene la gente para mí es maravilloso. Yo siempre digo lo mismo: la gente de Atlas me quiere, la de Chivas me respeta y eso es muy importante; lograrlo no es fácil", señaló.

De igual manera, el técnico puntualizó que espera seguir teniendo todo el apoyo de la afición, después de que buscara que los seguidores rojinegros se sientan identificados con su equipo.

"Vamos a seguir por ese mismo camino, el camino de siempre con respeto, de trabajar, de hacer el máximo por mi institución, que en este caso es Atlas y es el lugar donde quiero estar en el mundo, así que lo voy a disfrutar; seguramente lo disfrutaré en la cancha, seguramente sentiré todo ese cariño en el día a día en la gente y lo voy a transformar en responsabilidad y trabajo para que esto funcione y que desde este lado le podamos dar alegría también al aficionado y se sienta identificado y quiera venir a la cancha a apoyarnos", concluyó Diego Cocca.

