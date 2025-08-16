Sigue la actividad del futbol internacional y en México. Te decimos en qué horario y dónde ver todos los partidos del sábado 16 de agosto de 2025 EN VIVO.

Algunos juegos podrán verse en televisión abierta, otros en restringida, y algunos a través de streaming.

Partidos hoy sábado 16 de agosto de 2025 - Liga MX EN VIVO

Chivas vs FC Juárez | 17:07 horas | Amazon Prime Video |

Cruz Azul vs Santos | 19:00 horas | ViX Premium, TUDN, Canal 5 |

Pachuca vs Xolos | 19:00 horas | Caliente TV, Tubi, FOX |

Tigres vs América | 19:00 horas | Azteca Deportes Network, Caliente TV, Tubi, FOX, Azteca 7 |

Toluca vs Pumas | 21:10 horas | TUDN, ViX Premium, Caliente TV, Tubi, FOX, Canal 5 |

Partidos hoy sábado 16 de agosto de 2025 - Liga Expansión MX EN VIVO

Irapuato vs Tlaxcala | 18:00 horas | Por confirmar |

TM Fútbol Club vs Atlante | 19:00 horas | Por confirmar |

Partidos hoy sábado 16 de agosto de 2025 - Liga MX Femenil EN VIVO

Xolos vs San Luis Femenino | 17:00 horas | Tubi |

Monterrey vs Santos | 21:00 horas | ViX Gratis, Liga BBVA MX Femenil YouTube |

Partidos hoy sábado 16 de agosto de 2025 - La Liga EN VIVO

Mallorca vs FC Barcelona | 11:30 horas | SKY Sports |

Valencia CF vs Real Sociedad | 13:30 horas | SKY Sports |

Alavés vs Levante | 13:30 horas | SKY Sports |

Partidos hoy sábado 16 de agosto de 2025 - Premier League EN VIVO

Aston Villa vs Newcastle | 05:30 horas | Caliente TV |

Tottenham vs Burnley | 08:00 horas | HBO MAX |

Sunderland vs West Ham | 08:00 horas | Caliente TV, FOX, Tubi |

Brighton vs Fulham | 08:00 horas | Caliente TV |

Wolverhampton vs Manchester City | 10:30 horas | HBO MAX, TNT |

Partidos hoy sábado 16 de agosto de 2025 - Francia Ligue 1 EN VIVO

Lens vs O. Lyonnais | 09:00 horas | Caliente TV |

AS Monaco vs Le Havre AC | 11:00 horas | Caliente TV, FOX, Tubi |

Nice vs Toulouse | 13:05 horas | TV5MONDE, Caliente TV, FOX, Tubi |

Partidos hoy sábado 16 de agosto de 2025 - Copa de Alemania EN VIVO

FK Pirmasens vs Hamburger SV | 05:00 horas | Disney+ Premium |

Sandhausen vs RB Leipzig | 07:30 horas | Disney+ Premium, Disney+ Estándar, ESPN |

Eintracht Norderstedt vs St. Pauli | 07:30 horas | Disney+ Premium |

SV Hemelingen vs VfL Wolfsburg | 07:30 horas | Disney+ Premium |

SF Lotte vs Freiburg | 10:00 horas | Disney+ Premium |

Energie Cottbus vs Hannover 96 | 10:00 horas | Disney+ Premium |

Partidos hoy sábado 16 de agosto de 2025 - Eredivisie EN VIVO

Excelsior vs Feyenoord | 10:45 horas | Disney+ Premium, Disney+ Estándar, ESPN |

Partidos hoy sábado 16 de agosto de 2025 - Supercopa de Alemania EN VIVO

Stuttgart vs FC Bayern | 12:30 horas | SKY Sports |

Consulta EL INFORMADOR para mantenerte atento de los resultados y todas las noticias relacionadas con los partidos del día.

* Sujeto a cambios de transmisión

** Horario del tiempo del centro de México

---

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

OF