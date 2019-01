Mariana Arceo: "A callar bocas"

Los últimos dos años han sido de mucho aprendizaje para Mariana Arceo, pues luego de que fuera excluida de manera arbitraria de las instalaciones del Centro Nacional de Alto Rendimiento (CNAR), la pentatleta tapatía tuvo que sortear un sinfín de dificultades para seguir en la élite de su deporte.

La falta de instalaciones adecuadas y entrenadores especializados han sido sus mayores retos, pero hoy por hoy la jalisciense dice haber encontrado el ritmo y la manera de mantenerse dentro de los mejores exponentes del pentatlón moderno.

“He tenido momentos muy duros, yo creo que he tenido más momentos duros que felices dentro del deporte, pero han valido la pena. Uno de los más difíciles fue cuando no me dejaron entrar al complejo deportivo del CNAR por petición de otra atleta, eso sí fue muy fuerte para mí porque hasta el momento no he tenido instalaciones (donde entrenar) o estabilidad.

“Tarde que temprano las cosas salen a flote, ahora ya están aclarándose las cosas, estoy muy contenta y ya me adapté a mi casa. Me costó muchísimo trabajo adatarme a mi situación, el no tener instalaciones y tener que entrenar en un parque (San Rafael), pero ahora este parque se ha vuelto mi casa y lo he disfrutado”.

El día a día de Mariana Arceo es complejo y maratónico, ya que de madrugada asiste al gimnasio para después practicar esgrima en la Unidad López Mateos y cerrar su jornada con natación y carrera en el Parque San Rafael, al Oriente de la ciudad. Además, cada martes, jueves y sábado asiste al club ecuestre La Hípica para practicar equitación, esto en las cercanías del Bosque La Primavera.

Este trajín de Mariana se debe, en parte, a que no cuenta con un entrenador especializado que la ayude a llevar las cinco disciplinas que engloba su deporte, por lo cual tiene que buscar entrenadores por separado, situación que la obliga a cruzar la ciudad de lado a lado diariamente.

“Es difícil estar sin un entrenador especializado. Estuve con Sergio Escalante que es un entrenador muy bueno, pero no se ha dado ya la oportunidad de trabajar con él; con los entrenadores que tengo sé que saldré adelante.

“Quiero estar dentro de las cinco mejores del ranking mundial, ese es mi objetivo principal, además de conseguir la plaza a Juegos Olímpicos con anticipación, eso me ayudaría a trabajar y posteriormente pelear por la medalla en Tokio”, compartió.

Hoy, pese a todo, Mariana Arceo lidera el ranking nacional de su disciplina y sueña con lograr su pase a Tokio 2020, pues además de buscar una meta deportiva, la pentatleta tiene claro su objetivo: “Quiero demostrar quién soy, callarle la boca a muchas personas que no confiaron en mí”.

En busca del boleto a Juegos Olímpicos

Mariana Arceo buscará su plaza a Tokio 2020 en dos eventos diferentes: los Juegos Panamericanos de Lima y el Mundial de Pentatlón Moderno, el cual se realizará en Hungría en agosto de este año.

Para conseguir su boleto, la tapatía debe estar en el Top-3 del Mundial o ser la primera mexicana en cruzar la meta de los Juegos Panamericanos.

