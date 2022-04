Llamado a ser uno de los grandes referentes de Mariachis de Guadalajara, el campo corto Luis Sardiñas aseveró que la unión del equipo será clave para competir contra los mejores en la Temporada 2022 de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB).

“Podrás tener las estrellas que quieras pero si no tienes unión no ganarás. Puedes tener un equipo de pocos nombres pero si estás unido tendrás grandes resultados. Eso se vio el año pasado y este año se verá más porque no tenemos tantos grandes nombres como en la última temporada”.

El año pasado Sardiñas fue uno de los peloteros más destacados con Mariachis. Fue el segundo con más carreras anotadas en la campaña regular (51), el quinto con más remolcadas (40) y lideró al equipo en extra bases con 19 dobles, un triple y nueve cuadrangulares.

Para esta campaña Mariachis ya no contará con cañoneros como Jesús Castillo ni Adrián González. Pero esto incrementa aún más el compromiso con la afición tapatía.

“Se fueron ‘Jesse’, ‘Titán’ y el manager Benjamín Gil. Tener a esos nombres nos aportó mucho la temporada pasada, pero este año se verá más el compromiso con la afición de Jalisco que es muy exigente”, puntualizó Sardiñas.

Unidos de principio a fin

El campo corto del equipo tapatío aceptó su rol de líder para la Temporada 2022, pero aseguró que la responsabilidad deberá ser compartida siendo un equipo unido de principio a fin.

“La responsabilidad no está solo en mí, sino en los que ocuparán los puestos de Castillo y González. Somos un club lleno de talento, con bastantes jóvenes que quieren salir a demostrar quiénes somos en esta liga. Tengo el compromiso de mantener el equipo unido, esa es la responsabilidad mía y de las personas que repetimos este año para mantener esa unión hasta el final”, concluyó.

Será el próximo viernes 22 de abril cuando Mariachis haga su debut en la Temporada 2022 de LMB visitando a los Rieleros de Aguascalientes, rival contra el que registraron marca positiva en la pretemporada con cuatro triunfos, un empate y tres derrotas.

JL