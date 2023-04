Los Mariachis de Guadalajara están listos para disputar la que será su tercera temporada dentro de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB).

La noche de este lunes la escuadra tapatía presentó al roster que disputará esta nueva campaña en el beisbol veraniego de nuestro país, mismo que tratará de regresar al equipo a los primeros planos de este circuito.

Al respecto Issmael Salas, cañonero que regresó al equipo para esta temporada, habló de la responsabilidad que tiene por corresponder al cariño de una afición tapatía que se alegró por verlo anunciado de vuelta con los tapatíos.

ES NOTICIA: Mariachis de Guadalajara pierde en primer duelo de pretemporada

"Son cosas que al ser humano le llenan de satisfacción. Y hay una responsabilidad, un compromiso que primero es conmigo, con Dios y con mi familia. Y yo creo que teniendo esas prioridades a la fanaticada va a estar bien cubierta. Porque ellos pagan un boleto para venir a disfrutar un buen evento, un buen espectáculo. Y debemos ser responsables para ello. Yo contento, esta es mi temporada 22, desde los 17 años hago esto y tengo 40. Y sigo con la misma emoción, con el mismo compromiso conmigo mismo de dar lo mejor de mí", comentó Salas.

Por su parte Luis Borges, manejador de los Mariachis, no tuvo problema para asegurar que Mariachis será una escuadra competitiva, pues aseguró que una ciudad grande como Guadalajara debe de tener un equipo grande que lo represente.

"Vamos a ser protagonistas, yo no tengo la menor duda de eso, digo nadie se prepara para ser segundo lugar o para no entrar a playoffs, yo quiero entrar a playoffs, quiero darle lo que se merece a esta ciudad porque es una ciudad grande y tiene que tener un equipo grande. Si la gente y los directivos confiaron en que yo como manager puedo ayudar a ese proceso tengo que crecerme y la verdad no tengo miedo a fallar, simplemente como le digo a mis muchachos: salgan a divertirse, cuando dejen de divertirse mejor no lo hagan", sentenció el "Vampiro".

Será este viernes cuando los Mariachis debuten de manera oficial en esta nueva campaña de la LMB, misma en la que disputarán su juego inaugural contra los los Saraperos de Saltillo.

