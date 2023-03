Los Mariachis de Guadalajara están en plan grande con miras a su tercera campaña dentro de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB).

Además de que han realizado la contratación de una cantidad importante de peloteros para reforzarse, la directiva de la novena jalisciense no han escatimado para mostrar sus ganas de reinventarse y volver a los primeros planos.

Muestra de esto fue la manera en que este viernes presentaron a Luis Borges, pues el nuevo manager de los Mariachis arribó al parque de pelota de Zapopan a bordo de un helicóptero que aterrizó dentro de los jardines de este inmueble.

"La ciudad está increíble. Yo soy de Yucatán y me siento muy contento y emocionado. Es una nueva experiencia para mí, pero eso no quiere decir que no esté preparado, yo me he preparado para este momento. Queremos llevar un nuevo sistema, rejuvenecido, y la verdad es que estoy rodeado de gente buena, inteligente".

"Me he presentado con todos desde el primer día que llegué, porque creo que es importante conectar. Acepté venir cuando me propusieron esto porque había un sentimiento muy bueno para poder iniciar mi carrera como manager, estoy emocionado y nervioso, aunque esto no sé si sea por el helicóptero, pero gracias a Dios estoy en tierra", dijo el "Vampiro" en su presentación.

De esta forma es que Borges se convertirá en el tercer manager en la historia de esta franquicia, pues antes del "Vampiro" la caseta de Mariachis contó con Benjamín Gil y con Sergio Omar Gastélum.

Será el próximo 21 de abril cuando los Mariachis de Guadalajara debuten en la Temporada 2023 de la Liga Mexicana de Beisbol, misma en la que tratarán de volver a los primeros planos de la pelota mexicana después de que en la campaña pasada no pudieran meterse a playoffs.

OF