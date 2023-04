Rafael Tejeda, presidente del equipo tapatío, reconoció que una serie de salidas inesperadas fueron las que terminaron por llevar a Mariachis a un fracaso rotundo en la temporada pasada, misma en la que no pudieron acceder ni siquiera a los Playoffs de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB).

¿Qué le podíamos ajustar a un equipo cuando rompiste todos los récords? Tuviste al champion bat, al segundo mejor bateador, tuviste el manager del año, tuvimos el pitcher del año, que yo creo que no nos dieron el novato del año porque no nos podían dar todo. Tampoco es que podíamos hacer tantos ajustes”.

TE INTERESA: Mariachis se queda con la primera serie

“¿Qué sí sufrió Mariachis? Sabíamos que Adrián González venía y se retiraba después de las Olimpiadas, pero no sabíamos que Anthony Vázquez venía y se retiraba, una baja importante. Obviamente no estaba en nuestra planeación que Fernando Cruz pudiera ser firmado y faltando tres semanas obviamente recibe una invitación de Grandes Ligas y se va a Cincinnati. Nakamura, que evidentemente fue el pitcher de toda la liga, recibe una invitación de Japón y cómo le dices que no, si venía de hacer una gran temporada”, comentó el directivo.

En este sentido, Tejeda reconoció que la enseñanza que les quedó de todo esto fue el no planificar tan a largo plazo.

“El aprendizaje es ese: hacer una planeación de corto, mediano y largo plazo. Los largos plazos ya no son lo de antes, cinco, seis, ocho años. Los largos plazos ahora son dos, tres años. Y bueno, hoy lo podemos ver. Somos un equipo con mucha experiencia”.

Respecto a la conformación del equipo para esta campaña 2023, Tejeda destacó el staff de picheo con el que cuentan, pero además señaló que el equipo también tiene potencial a la ofensiva.

“En este deporte evidentemente se habla que siempre es picheo, pero evidentemente no podemos perder de vista el tema del bateo, estamos en un terreno de juego donde se batea muy fuerte y para eso está nuestro line up, hoy te puedo decir que un Juan Camacho va a ser nuestro octavo bat, un Juan Camacho que ya fue campeón con Los Mochis (en Liga Mexicana del Pacífico) jugando muy frecuentemente como cátcher”, finalizó.

Luego de que le ganaran la serie a los Saraperos de Saltillo, a partir de este martes los Mariachis disputarán en casa tres compromisos más ante los Tecolotes de los Dos Laredos.

io