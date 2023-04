A pesar de que es uno de los peloteros con mayor renombre en el roster, el toletero Dariel Álvarez no pondera los éxitos individuales por encima de los colectivos.

El ex jugador de los Charros de Jalisco en el invierno está viviendo su primer temporada con los Mariachis en el verano, sin embargo, tiene claros sus objetivos con el equipo que comanda el manager Luis “Vampiro” Borges.

“En lo particular no me trazo metas. Quiero que el equipo gane, tratar de lograr el campeonato y los números individuales los dirá el terreno. Si tú bateas .300 o para .400, quedas líder de jonrones pero el equipo no clasifica, creo que tus metas no se echan a ver. Lo importante es lo colectivo, no el juego de una sola persona, lo importante es ganar”.

“Todo jugador cuando llega a un equipo en lo que piensa es en el campeonato, creo que es el fruto que nos tenemos que llevar al final por el esfuerzo que hicimos en la pretemporada, sobre todo por la satisfacción que te queda como jugador. Tenemos tremendo equipo, mucho talento. Sabemos hacer lo que nos toca a cada quien, queremos darnos una alegría nosotros y a toda la gente de Guadalajara”, comentó.

Álvarez ganó dos anillos de campeonato con los Charros de Jalisco, pero ahora busca su primera corona con Mariachis en la Liga Mexicana de Beisbol (LMB), también conocida como la liga de verano.

CT